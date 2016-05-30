Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Nissan остановил заводы в Японии - автоновости

Nissan остановил заводы в Японии - автоновостиNissan остановил заводы в Японии

Автор фото: фирма-производитель

Компания Nissan накануне получила письмо из Минтранса после чего приняла решение остановить производство на всех своих заводах в Японии. Собственно, сам Минтранс не настаивал на остановке производства, а просто уведомил компанию, что провел расследование и установил, что финальный контроль продукции зачастую проводили не те люди, которые для этого сертифицированы.

Выяснилось, что произведенные транспортные средства иногда направлялись не на пункт финального контроля, а на другие линии, например, «Автономная проверка» или «Проверка товарного вида». В итоге, отметки в чек-листы ставили неуполномоченные на это сотрудники Nissan.

В Nissan назвали эту проблему критической и остановили производство на две недели. За это время на заводах будет изменена схема контроля, а посты финальной проверки вообще отделены от основного производства.

Кроме того, Nissan отзовет 34 тыс. автомобилей, выпущенных за последний месяц (в том числе для экспортных рынков) и 1,16 миллиона автомобилей с внутреннего рынка Японии. В Nissan говорят, что это обойдется компании в 225 миллионов долларов.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 16:51      |      Категория:  Автоновости
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Владельцы электромобилей в Москве смогут заправляться бесплатно - автоновости
30-05-2016, 19:49, Автоновости
В центре Москвы строятся бесплатные заправки для электротранспорта....
Подробнее
Четыре модели 2014 года получили неудовлетворительные оценки по результатам краш-теста IIHS - автоновости
2-08-2014, 21:02, Автоновости
Четыре автомобиля не смогли пройти краш-тест Института безопасности дорожного движения в США (IIHS)....
Подробнее
Volvo предложила опцию для просмотра солнечного затмения - автоновости
19-08-2017, 04:58, Автоновости
Компания Volvo предложила необычную опцию для владельцев кроссоверов XC60 второго поколения. Приобретя специальный экран они смогут наблюдать за солнечным затмением прямо из автомобиля....
Подробнее
В сентябре в Китае появится новый седан от Nissan - автоновости
8-05-2015, 16:08, Автоновости
Старт продаж нового седана Lannia от японского производителя Nissan на китайском рынке назначен на сентябрь....
Подробнее
Lada 4x4 могут лишить полного привода
18-04-2014, 05:00, Автоновости
АвтоВАЗ проводит исследование общественного мнения, посвященное выпускаемому на предприятии внедорожнику....
Подробнее
Не сорви резьбу! - автоновости
4-01-2017, 17:04, Автоновости
В России готовится очередная реформа техосмотра. Общий посыл – усилить контроль этой процедуры и перекрыть кислород поставщикам липовых диагностических карт. Но хватит ли одних жестких мер? Заглянем...
Подробнее
Kia Soul обретет кузов
19-03-2014, 23:20, Автоновости
На базе последнего поколения пятидверного хэтчбека Kia Soul южнокорейский автопроизводитель собирается спроектировать молодежное купе....
Подробнее
Toyota Land Cruiser получила новую спецверсию - автоновости
13-10-2017, 04:59, Автоновости
Компания Toyota представила на российском рынке спецверсию внедорожника Land Cruiser 200, которая получила имя Excalibur....
Подробнее
PSA Peugeot Citroen готовится к выпуску нового суперкара под брендом DS - автоновости
24-01-2017, 01:05, Автоновости
Женевский концепт E-Tense получил свой шанс стать серийной моделью....
Подробнее
Nissan подает в суд на сторонников Brexit за незаконное использование логотипа - автоновости
22-06-2016, 12:06, Автоновости
Сторонники выхода Великобритании из Евросоюза ответят перед японской компанией в суде....
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU