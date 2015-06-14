Машина моей мечты - автоновости

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14-06-2015, 08:58, Автоновости Руководство государственной компании «Автодор» озвучило стоимость проезда по скоростной трассе М-11....
19-04-2017, 13:06, Автоновости Яркий концепт кроссовера Toyota FT-4X с его угловатыми формами, отсылающими к классическим внедорожникам японской компании произвел настоящий фурор на мотор-шоу в Нью-Йорке....
24-02-2017, 08:48, Автоновости Елена Смирнова генеральный директор «БМВ Русланд Трейдинг»....
12-04-2014, 23:21, Автоновости Российский офис французской автомобилестроительной компании пересмотрел цены почти на весь модельный ряд, представляющий марку в России. Без изменений осталась цена Renault Logan и еще нескольких...
21-03-2014, 12:31, Автоновости Американский автомобилестроительный концерн General Motors планирует разработать и представить один за другим 11 новых силовых агрегатов....
20-07-2016, 19:49, Автоновости Объем продаж японских автомобилей в абсолютных числах составил чуть более 6 тысяч экземпляров....
15-04-2016, 08:47, Автоновости Шведско-китайская марка под названием «L» начнет свой путь в Поднебесной....
21-11-2016, 12:41, Автоновости После обновления седан Rolls-Royce Ghost стал называться не иначе как модель Series II. Тем самым создатели автомобиля хотели подчеркнуть, что простым рестайлингом дело не ограничилось, несмотря на...
22-10-2014, 00:41, Автоновости Британский автопроизводитель Jaguar Land Rover снимает с производства внедорожник Land Rover Freelander....
31-10-2016, 08:40, Автоновости Дебют компании Tesla Motors в этом рейтинге оказался не самым удачным....