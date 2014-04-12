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Pirelli представит прототипы промежуточных шин в пятничных тренировках в Остине

На пятничные тренировки в США компания Pirelli даст в распоряжение каждому пилоту по одному прототипу промежуточных шин.

Итальянский производитель резины намерен протестировать свои шины на 2018 год.

В связи с тем, что в пятницу на СОТА ожидаются переменные погодные условия, в Pirelli решили проверить свои прототипы в боевых условиях.

Таким образом, каждый гонщик получит дополнительный комплект с зеленым протектором.

Напомним, что во время уик-энда в Остине шины Ultrasoft будут перекрашены с фиолетового в розовый цвет.

На Гран При США Pirelli будет использовать розовую маркировку UltrasoftХотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 11:43      |      Категория:  Все новости » Спорт
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