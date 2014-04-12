ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Pirelli представит прототипы промежуточных шин в пятничных тренировках в Остине На пятничные тренировки в США компания Pirelli даст в распоряжение каждому пилоту по одному прототипу промежуточных шин. Итальянский производитель резины намерен протестировать свои шины на 2018 год. В связи с тем, что в пятницу на СОТА ожидаются переменные погодные условия, в Pirelli решили проверить свои прототипы в боевых условиях. Таким образом, каждый гонщик получит дополнительный комплект с зеленым протектором. Напомним, что во время уик-энда в Остине шины Ultrasoft будут перекрашены с фиолетового в розовый цвет. На Гран При США Pirelli будет использовать розовую маркировку UltrasoftХотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 11:43 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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