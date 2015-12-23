Nissan Leaf превратится в кроссовер - автоновости

Компания Nissan опубликовала видеотизер загадочной премьеры концепта, которая состоится на автосалоне в Токио в этом месяце. На несколько мгновений в кадре мелькает силуэт машины, который дает представление о том, что это будет за концепт.

Изображение машины однозначно говорит о том, что это будет кроссовер. Причем купеобразной с очень проработанной аэродинамикой. Поэтому, нет никаких сомнений в том, что речь идет об электрическом кроссовере, созданном на базе Nissan Leaf второго поколения.

Ранее, в патентом бюро Малайзии была обнаружена заявка Nissan на регистрацию имени Terra: под таким именем в 2012 году компания показывала концепт электрического кроссовера. Вероятнее всего концепт позаимствует у Leaf и силовую установку. То есть кроссовер будет переднеприводным с запасом хода от одной зарядки в примерно 500 километров.

При этом, в Nissan явно ускорят разработку кроссовера: недавно стало известно, что Tesla отказывается от новой платформы для компактного кроссовера Model Y, а сделает его на базе Model 3. Это значительно ускорит разработку машины.