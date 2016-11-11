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Фернандо Алонсо: Это не однолетнее, а долгосрочное сотрудничество
Фернандо Алонсо рассказал, что он оформил долгосрочный контракт с McLaren и хочет завершить свою карьеру в составе команды из Уокинга.
Накануне начала официальной пресс-конференции в Остине McLaren объявила, что Фернандо будет представлять команду в 2018-м, но не уточнила сроков договора с испанцем.
Официально: Фернандо Алонсо остается в McLaren на сезон-2018
Скорее всего, в контракте Алонсо с McLaren прописана опция, согласно которой он может покинуть команду в конце сезона-2018.
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Когда у Фернандо спросили, распространяется ли его сотрудничество с McLaren только на 2018 год, он ответил: «Нет. Мы никогда не обсуждаем детали договора и не станем делать этого сейчас. Но я могу сказать, что это долгосрочный контракт.
Я буду счастлив закончить свою карьеру в McLaren. Не думаю, что это будет однолетнее сотрудничество».
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