ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Фернандо Алонсо: Это не однолетнее, а долгосрочное сотрудничество Фернандо Алонсо рассказал, что он оформил долгосрочный контракт с McLaren и хочет завершить свою карьеру в составе команды из Уокинга. Накануне начала официальной пресс-конференции в Остине McLaren объявила, что Фернандо будет представлять команду в 2018-м, но не уточнила сроков договора с испанцем. Официально: Фернандо Алонсо остается в McLaren на сезон-2018 Скорее всего, в контракте Алонсо с McLaren прописана опция, согласно которой он может покинуть команду в конце сезона-2018. Эрик Булье: Трудно найти лучшего гонщика, чем Фернандо Алонсо Когда у Фернандо спросили, распространяется ли его сотрудничество с McLaren только на 2018 год, он ответил: «Нет. Мы никогда не обсуждаем детали договора и не станем делать этого сейчас. Но я могу сказать, что это долгосрочный контракт. Я буду счастлив закончить свою карьеру в McLaren. Не думаю, что это будет однолетнее сотрудничество». © autosport.comХотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 03:42 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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