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Tesla нашла виновных в срыве производства Model 3 - автоновости

Tesla нашла виновных в срыве производства Model 3 - автоновостиTesla нашла виновных в срыве производства Model 3

Автор фото: фирма-производитель

О том, что компания Tesla сорвала собственный производственный план по выпуску седанов Model 3 стало известно на оглашении итогов работы в третьем квартале. Вместо полутора тысяч автомобилей компания отгрузила клиентам всего 260 экземпляров своей самой доступной модели.

Некоторое время и глава Tesla Илон Маск и совет директоров компании отмахивались от вопросов по поводу наращивания объемов производства Model 3. Однако накануне представители Tesla официально назвали виновников срыва роста объемов производства.

Ими оказались несколько небольших производителей компонентов, которые попросту не справились с заказом на поставки. «Они просто физически не успевают произвести и поставтить нам необходимое количество деталей», — говорится в комментарии Tesla, который обнаружился в отчете аналитиков из Oppenheimer&Co.

Напомним, что Tesla Model 3: самый доступный электромобиль компании, его базовая цена составляет всего 35 тысяч долларов. Меньше чем за год Tesla собрала более 450 тысяч предзаказов на эту модель.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 00:56      |      Категория:  Автоновости
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