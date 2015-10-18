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Пэт Симондс: Ferrari не стоит искать виноватых в технических проблемах

Бывший технический директор Williams Пэт Симондс поделился своим экспертным мнением по поводу неполадок с двигателем у Ferrari на двух последних этапах, которые прошли в Малайзии и Японии.

«Когда в квалификации Гран При Малайзии на машине Себастьяна Феттеля возникли проблемы с впускным коллектором, команде стоило проверить вторую машину. Возможно, я ошибаюсь, но кажется, они этого не сделали, и перед стартом гонки Кими столкнулся с такой же проблемой. Если действительно так и было, то это просто неприемлемо, – цитирует Симондса F1Fanatic. – Я допускаю, что кто-то в команде сказал: «Да подобное не может повториться, не надо поднимать панику».

Хотя стоило сказать: «Какая разница, в чем причина. Давайте проверим и убедимся, что со второй машиной все нормально». Но не думаю, Ferrari стоит искать виноватых. Команда побеждает и проигрывает вместе.

Возможно, свою роль сыграла борьба за титул. Мы уже видели подобное на примере Mercedes, которая попыталась ускорить переключение передач и столкнулась с проблемами в работе КПП.

Вполне вероятно, то же самое произошло у Ferrari с впускным коллектором и свечой зажигания. Небольшое повышение давления в цилиндрах или работа на более высоких оборотах дольше, чем обычно, могут привести к снижению надежности».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Вчера, 23:41      |      Категория:  Все новости » Спорт
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