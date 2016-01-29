Volkswagen Golf TCR выйдет на старт СМП РСКГ-2018

Команда УГМК Моторспорт выставит Volkswagen Golf против Audi RS3, Seat Leon и Lada Vesta в классе Туринг Российской серии кольцевых гонок в 2018 году. Об этом стало известно на Russian Autosport Show, которое прошло 13-14 октября на подмосковном автодроме Moscow Raceway. Коллектив представил свою новую технику, а AUTOSPORT.com.ru задал несколько вопросов его владельцу Илье Кашину.«Мы обратили свой взгляд на РСКГ, потому что на сегодняшний день это наиболее четко и предсказуемо развивающийся чемпионат в России, – говорит Илья.Мы думали зайти сразу с класса Туринг, но потом подумали, что надо присмотреться и зайти с класса Национальный. И это было правильное решение. У нас были не самые лучшие результаты в этом году, что в основном было связано с техникой. Мы только к середине сезона настроили машины, и они поехали.После этого мною было принято решение расширить свое присутствие в РСКГ до нескольких машин в классах Национальный и Туринг. Мы сейчас ведем переговоры с коммерческими пилотами, которые будут арендовать машину с полной командной поддержкой, такой принцип у меня работает во всех других соревнованиях».Гоночный туризм Ильи Кашина по принципу «Все включено»Почему Вы выбрали именно Volkswagen? И.К.: Если брать Seat, то в России эта марка официально не представлена, а Audi в прошлом году пришли с новыми машинами, мы их просто не успели купить, хотя в планах это было. Так мы решили попробовать с Volkswagen, и машина оказалась качественная и красивая.Фото: KM Vision/Алесандр МатвеевБюджет покупки Seat, Audi, Volkswagen сильно отличается? И.К.: Они все примерно в одну стоимость. Плюс минус 10%.Какие задачи будете ставить в дебютном сезоне в российском Туринге для своей команды, учитывая то, что в следующем году в классе ожидается свыше 20 участников? И.К.: Это очень хорошо, что будет много пилотов на примерно одинаковой технике. А задача одна – побеждать.Вы уже получили технику в своё распоряжение? Удалось с ней познакомиться, может, уже провели тесты? И.К.: Машина приехала только неделю назад, и мы решили её показать тут, на Russian Autosport Show. Мы решили купить Volkswagen Golf этого года и не ждать следующего, чтобы её опробовать. И что не менее важно – мы планируем предлагать нашим клиентам участвовать на этом автомобиле и в иностранных чемпионатах.Марчелло Лотти: TCR ориентирована на клиентов, а WTCC – на производителейВы говорите об участии ваших пилотов в международном TCR? И.К.: Совершенно верно. Мы хотим, чтобы наши пилоты показали свои возможности ещё и в Европейских чемпионатах. В РСКГ всего семь этапов, а год длинный. Почему бы не захватить чемпионаты Испании или Португалии осенью, а весной Италию или Францию, к примеру.Напомним, что в мировой серии TCR в нынешнем сезоне Volkswagen Golf весьма конкурентоспособен: Жан-Карл Вернэ лидирует перед финальным этапом.Фото: KM Vision/Алесандр МатвеевХотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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