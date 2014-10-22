Skoda привезла в Россию «внедорожный» вариант Kodiaq - автоновости

Компания Skoda привезла в Россию «внедорожную» версию своего кроссовера Kodiaq, которая получила приставку Scout в названии. Машина отличается более богатым оснащением и лучшей приспособленностью к езде по бездорожью.

Внешне Scout легко отличить по иным бамперам с хромированной отделкой снизу. Благодаря им у кроссовера улучшилась геометрическая проходимость: выросли углы въезда и съезда. Кроме того, был увеличен дорожный просвет: с 187 до 194 мм.

Также машина отличается легкой тонировкой задних стекол, 19-дюймовыми черными колесными дисками, хромированными корпусами зеркал, окантовкой оконной линии и рейлингами на крыше. Кроме того Skoda Kodiaq Scout имеет полностью светодиодную переднюю оптику.

В салоне появились декоративные вставки из дерева, фоновая подсветка (10 цветов), сиденья с комбинированной обшивкой (кожа и алькантара). Уже в базовой версии кроссовер получил руль с подогревом и 2-зонный климат-контроль.

Кроссовер поставляется исключительно в полноприводной версии с функцией Off-Road и системой выбора режима движения Driving Mode Select (Eco, Normal, Sport, Individual, Snow), дающая возможность изменять работу двигателя, трансмиссии, усилителя руля и кондиционера в зависимости от дорожных условий. В режиме Snow работа электронных систем, а также управление отдачей двигателя адаптируются к особым ситуациям заснеженной или скользкой дороги.



За доплату Skoda Kodiaq Scout может оснащаться пакетом систем помощи водителю: ассистентом маневрирования с прицепом Trailer Assist, системой контроля слепых зон Blind Spot Detect и ассистентом выезда с парковки задним ходом Rear Traffic Alert. Система защиты пассажиров Crew Protect Assist работает в паре с системой контроля дистанции спереди Front Assist, включающей в себя функцию экстренного торможения City Emergency Braking и распознавания пешеходов.

На российском рынке Skoda Kodiaq Scout будет доступен с 1,4-литровым (150 л.с.) и 2-литровым (180 л.с.) бензиновыми турбодвигателями, а также с 2-литровым турбодизелем (150 л.с.). Стоимость Skoda Kodiaq Scout начинается с отметки в 2 139 000 руб.