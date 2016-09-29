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Марчелло Лотти: TCR ориентирована на клиентов, а WTCC – на производителей

Создатель и руководитель международной гоночной серии TCR Марчелло Лотти посетил Russian Motorsport Forum, прошедший 13-14 октября на подмосковном автодроме Moscow Raceway, и рассказал AUTOSPORT.com.ru, как он заманивает новые команды и марки в свой чемпионат.

Первый день Russian Motorsport Forum. На пересечении Дакара и TCR

Хотите ли Вы, чтобы серия TCR обрела статус FIA?

Мы и сейчас сотрудничаем с FIA, так как она должна одобрить организацию и проведение всех международных, национальных и региональных чемпионатов, но нам нужно сохранить свою автономию с точки зрения менеджмента.

Что вы можете сказать о текущей ситуации в WTCC?

Я не знаю, что там происходит, так как уже не работаю там (смеется). О проблемах или их отсутствии можно говорить тогда, когда ты вовлечен в работу той или иной структуры. Но сейчас я настолько занят TCR, что мне трудно оценить происходящее в другой серии. Очевидно, что в целом экономическая ситуация у них не самая лучшая.

Марчелло Лотти: TCR ориентирована на клиентов, а WTCC – на производителейTCR Series

В то же время, TCR растет… В серию продолжают приходить новые производители. В чем секрет?

У нас все делается для клиентов. Это абсолютно другой концепт. WTCC и TCR могут находиться в одной категории туринговых чемпионатов, но в WTCC делается упор на производителей, а в TCR – на клиентов.

Например, они могут сами решать, кто будет их пилотом на весь сезон, а во вторую машину они имеют полное право посадить, к примеру, хорошего европейского и азиатского гонщика и менять их.

Наверное, секрет в этом. Честно говоря, не знаю. Есть четыре бренда, которые заинтересованы во вхождении в чемпионат, но сейчас я не могу вам назвать их, потому что переговоры до сих пор идут. Некоторые из них уже даже начали развивать свои машины.

Марчелло Лотти: TCR ориентирована на клиентов, а WTCC – на производителей

Lada? У них есть потенциал для этого. Думаю, про это пока лучше не говорить, так как вы [российские журналисты] знаете об этом больше, чем я.

Плюсом нашей серии является и то, что расходы на совершенствование машины являются невысокими.

К тому же в данный момент мы развиваем региональные серии, первой из которых стала TCR Asia. В прошлом году мы организовали промо-мероприятие на Востоке, а уже в 2017-м стартовала полноценная серия TCR Middle East. А 26 ноября мы запускаем новую серию TCR Central America, где будет представлено пять брендов. Чемпионат начнется этапом в Доминиканской Республике.

Марчелло Лотти: TCR ориентирована на клиентов, а WTCC – на производителейTCR Series

Что вы думаете о потенциальном возвращении TCR в Россию?

Я люблю Россию. Но иногда нужно учитывать проблемы с логистикой во время составления календаря. Через неделю мы уже должны будем финализировать календарь на следующий сезон. Если появится подходящая возможность, мы обязательно рассмотрим вариант с возвращением [в Россию].

Довольны ли вы внедрением Balance of Performance?

Если говорить в целом, мы довольны результатами. Чем больше людей жалуются на BoP, тем он лучше.

Чтобы избежать всего негативного опыта с BoP, мы на встрече с производителями и техническим департаментом согласовали, что со следующего сезона внедрим автоматическую формулу расчета. В ноябре мы финализируем эту формулу, но для этого её ещё нужно протестировать.

Марчелло Лотти: TCR ориентирована на клиентов, а WTCC – на производителейTCR SeriesХотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 15:56      |      Категория:  Все новости » Спорт
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