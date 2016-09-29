Велопутешествие из Удмуртии во Владивосток за 117 дней
19 октября в 17.00 в читальном зале «Общества изучения Амурского края» (Владивосток, ул. Петра Великого, 4) состоится встреча с велопутешественником Анатолием Карпушкиным, который завершил одиночную экспедицию на велосипеде по маршруту Ижевск – Владивосток.
Стартовав 24 июня в селе Нюрдок-Котья (Удмуртская Республика), Карпушкин финишировал 17 октября во Владивостоке, проведя 117 дней в пути и преодолев более 8500 километров.
Маршрут велопутешественника пролегал через многие российские города - Ижевск, Чайковский, Екатеринбург, Тюмень, Омск, Новосибирск, Кемерово, Краснояраск, Иркутск, Улан-Удэ, Чита, Хабаровск, Благовещенск, Биробиджан, Владивосток и другие.
На встрече Анатолий Карпушкин расскажет о своем путешествии. Приглашаются все желающие, вход свободный.
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