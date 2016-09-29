ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Велопутешествие из Удмуртии во Владивосток за 117 дней

19 октября в 17.00 в читальном зале «Общества изучения Амурского края» (Владивосток, ул. Петра Великого, 4) состоится встреча с велопутешественником Анатолием Карпушкиным, который завершил одиночную экспедицию на велосипеде по маршруту Ижевск – Владивосток.

Стартовав 24 июня в селе Нюрдок-Котья (Удмуртская Республика), Карпушкин финишировал 17 октября во Владивостоке, проведя 117 дней в пути и преодолев более 8500 километров.

Маршрут велопутешественника пролегал через многие российские города - Ижевск, Чайковский, Екатеринбург, Тюмень, Омск, Новосибирск, Кемерово, Краснояраск, Иркутск, Улан-Удэ, Чита, Хабаровск, Благовещенск, Биробиджан, Владивосток и другие.



На встрече Анатолий Карпушкин расскажет о своем путешествии. Приглашаются все желающие, вход свободный.

Источник : СпортПриморье







Опубликовано: Сегодня, 15:05 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Всемирный совет FIA по автоспорту подтвердил отмену предпоследнего этапа WTCC 2016 года, который должен был пройти в Таиланде. Изначально этап на трассе Бурирам был запланирован на 4-6 ноября. Но... Подробнее После восьмого этапа ралли-рейда "Шелковый путь-2017" сотни гоночных машин и сервисных автомобилей остались на бивуаке Урумчи – именно здесь запланирован день отдыха. Почти полторы недели гонщики и... Подробнее Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский принял участие в закрытии третьего Дальневосточного МедиаСаммита, ставшего главным коммуникационным событием текущего года в Приморье. Мероприятие... Подробнее В г. Тольятти (Самарская область) завершился Кубок России по парусному спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), который проходил с 25 по 29 октября.... Подробнее В спорткомплексе «Локомотив» прошел новогодний турнир по мини-футболу среди юношей 2003-2004 года рождения. В краевом турнире было заявлено участие семи команд. Но из-за сильного снегопада не все... Подробнее В этот уик-энд IndyCar внедряет новую технологию и вносит изменения в правила, касающиеся выезда с пит-лейна. На это руководство IndyCar подтолкнул эпизод, произошедший менее недели назад, на... Подробнее Pirelli и Michelin сошлись борьбе за то, чтобы убедить Берни Экклстоуна в том, кто из них заслуживает контракт на поставку шин Формулe 1 с 2017 года.... Подробнее В Циндао, Китай, завершилась последняя длинная гонка регаты на Кубок Дальнего Востока 2017 (Far East Cup 2017). Победителем соревнований стал российский экипаж из Владивостока Seven Feet со шкипером... Подробнее Тест-пилот McLaren Кевин Магнуссен покинет команду из Уокинга в конце этого года. Немецкое издание Auto Motor und Sport сообщает, что британская команда приняла решение не пользоваться опцией... Подробнее Масштабная акция прошла во Всероссийском детском центре «Океан». В тренировке по боксу приняли участие 1800 человек. Владивосток присоединился к Дню российского бокса самой массовой в истории... Подробнее