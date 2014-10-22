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Seat из-за политического кризиса отказался объявлять имя кроссовера - автоновости

Seat из-за политического кризиса отказался объявлять имя кроссовера - автоновостиSeat из-за политического кризиса отказался объявлять имя кроссовера

Автор фото: фирма-производитель

Компания Seat решила отложить на неопределенный период объявление имени своего нового кроссовера, который должен стать флагманской моделью испанской компании. Связано это с политическим кризисом, который разразился в Каталонии.

В Seat говорят, что перенос связан исключительно с тем, что внимание всех медиа приковано к попыткам Каталонии объявить о независимости, потому в компании решили «подождать лучших времен».

Однако штаб-квартира Seat расположена именно в Каталонии и возможно в компании решили не обострять ситуацию, так как название может быть связано с географическим объектом, находящимся в другом регионе страны.

Имя нового кроссовера должно было быть выбрано народным голосованием. eat объявил конкурс на название нового кроссовера в этом году. Среди требований: название должно быть связано с географическим объектом в Испании и легко читаться на разных языках. На конкурс поступило более 100 тысяч заявок, во втором туре было отобрано 10 130 имен, а в июле Seat определил 9 «полуфиналистов».

На автосалоне во Франкфурте компания назвала четырех финалистов: Alboran, Aranda, Avila и Taracco. Альборан или Альборское море это самая западная часть Средиземного моря, здесь зарождается большинство потоков больишинства европейских морей. Аранда — город в провинцее Бургос, известный своими винодельчискими хозяйствами, Авила — город в Кастилии, он находится на высоте 1113 метров над уровнем моря и является самой высокорасположенной столицей одной из провинцией Испании. Наконец Таррако — старое имя древнеримского города, одного из исторических мест Испании, которое сегодня носит имя Таррагона. Он является памятником всемирного наследия и охраняется ЮНЕСКО.

Победителя планировалось назвать 15 октября этого года.

Новый кроссовер Seat построен на модульной платформе MQB и будет самой большой моделью компании. Машина будет предлагаться в том числе и семиместном исполнении. Не исключено, что дизайн кроссовера будет перекликаться с Skoda Kodiaq, ведь Skoda Karoq является практически копией уже представленного Seat Ateca.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 13:03      |      Категория:  Автоновости
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