Пэдди Лоу: Пока я не могу комментировать перспективы Кубицы в Williams
Технический директор Williams Пэдди Лоу отказался комментировать возможность подписания контракта с Робертом Кубицей.Во вторник, 17 октября, поляк провел вторую тестовую сессию за рулем машины 2014 года. Считается, что бывший гонщик BMW и Renault в следующем сезоне может заменить Фелипе Массу, но в Williams пока не торопятся раскрывать все карты.Джо Сейвуд о вакансии второго пилота в Williams (или первого?)«Пока я не могу ничего сказать, – приводит слова Лоу издание F1Today. – Могу только подтвердить то, что и так все знают: у нас есть несколько вариантов на следующий год.Мы знаем, как обстоит ситуация на рынке пилотов, и хотим укрепить команду во всех областях».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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