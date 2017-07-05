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Пэдди Лоу: Пока я не могу комментировать перспективы Кубицы в Williams

Технический директор Williams Пэдди Лоу отказался комментировать возможность подписания контракта с Робертом Кубицей.

Во вторник, 17 октября, поляк провел вторую тестовую сессию за рулем машины 2014 года. Считается, что бывший гонщик BMW и Renault в следующем сезоне может заменить Фелипе Массу, но в Williams пока не торопятся раскрывать все карты.

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«Пока я не могу ничего сказать, – приводит слова Лоу издание F1Today. – Могу только подтвердить то, что и так все знают: у нас есть несколько вариантов на следующий год.

Мы знаем, как обстоит ситуация на рынке пилотов, и хотим укрепить команду во всех областях».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 11:58      |      Категория:  Все новости » Спорт
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