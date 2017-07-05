В Артеме стартовала краевая Спартакиада «Инваспорт-2017»

В физкультурно-спортивном комплексе г. Артема открылась краевая Спартакиада «Инваспорт-2017». Ежегодные соревнования собрали 29 команд со всех уголков Приморья, более 300 человек. Впервые в этом году в спартакиаде принимают участие иностранные гости – команда спортсменов-колясочников с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) из Республики Корея.

С открытием соревнований участников поздравил директор Центра адаптивного спорта Приморского края Александр Цыбульский. Он выразил уверенность, что спортивные состязания пройдут в дружеской атмосфере, и пожелал спортсменам показать свои лучшие результаты.

- С каждым годом участников спартакиады «Инваспорт» становится больше. С одной стороны мы проводим реабилитацию и адаптацию людей с ограниченными возможностями, а с другой, конечно, мы выбираем лучших и стараемся, чтобы они показали свои результаты на чемпионатах России и даже на международных соревнованиях, - подчеркнул Александр Цыбульский.

На протяжении пяти дней участники спартакиады «Инваспорт» будут состязаться в восьми видах спорта - легкой атлетике, дартсе, настольном теннисе, шахматах, шашках, плавании, баскетболе на колясках и жиме штанги лежа.

Спортсмены из Кореи сразятся с приморцами в настольный теннис и баскетбол на колясках.

По словам главного судьи спартакиады Владимира Никешина, итоги соревнований будут подводиться в личном и командном первенстве.

- Победители и призеры получат награды департамента физической культуры и спорта Приморского края не только в общекомандном зачете, но еще и по видам спорта, а в личном первенстве – грамоты, медали, - отметил главный судья.

Церемония награждения и закрытия Спартакиады «Инваспорт-2017» состоится в воскресенье, 22 октября.





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Соревнования по всем видам спорта, кроме баскетбола на колясках, будут проходить ежедневно (19-22 октября) с 10.00 ч. в ФОК г. Артема (ул. Фрунзе, 32б).

Матчи по баскетболу на колясках состоятся в пятницу, 20 октября, в 13.00 ч. во Владивостоке, в спорткомплексе «Чемпион-2» (ул. Чапаева, 5).

В матчах по баскетболу на колясках примут участие команды Приморского края и Республики Корея. Приглашаются зрители, вход свободный.





Департамент физической культуры и спорта Приморского края