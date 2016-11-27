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Porsche представил обновленные 718 Boxster/Cayman GTS - автоновости

Porsche представил обновленные 718 Boxster/Cayman GTS - автоновостиPorsche представил обновленные 718 Boxster/Cayman GTS

Автор фото: фирма-производитель

Porsche 718 Boxster и 718 Cayman считаются базовыми спорткарами немецкой компании, самыми массовыми и доступными. Но по количеству фана и управляемости они вполне могут поспорить не только с конкурентами других марок, но и с легендарным 911-м. Особенно если речь идет про вариант GTS.

После обновления мощность 4-цилиндрового двигателя увеличилась еще на 15 л.с. до 365 л.с., а это на 35 л.с. больше, чем на предыдущем поколении Cayman/Boxster GTS. Максимальный крутящий момент в 430 Нм доступен уже с тысячи оборотов. Как и прежде обе версии могут оснащаться механической коробкой передач или преселективной коробкой PDK. Разгон до «сотни» с последней занимает 4,1 секунды, максимальная скорость равна 290 км/ч, что у открытой версии, что у закрытой.

В оснащение версии GTS входят активная подвеска и система управления вектором тяги с задним дифференциалом. Внешне обновленные версии можно отличить по тонированным фарам, черному заднему диффузору, черным оконечникам выхлопных труб, 20-дюймовым легкосплавным колесам и шильдикам черного цвета. Интерьер отделан черной алькантарой, здесь установлены спортивные сиденья с вышивкой GTS, а на передней панели расположен секундомер системы Sport Chrono, которая входит в базовое оснащений 718 Boxster и Cyman GTS.

Дилеры компании уже начали принимать заказы. Первые машины будут доставлены клиентам в марте следующего года.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 09:05      |      Категория:  Автоновости
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