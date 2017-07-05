ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Просто и ясно. Как выглядит новая ценовая политика «Дакара-2018» Организаторы знаменитого «Дакара» в преддверии 40 юбилейного марафона подробно обсудили ценовую политику участия в гонке и пришли к выводу, что уменьшить размер регистрационного взноса невозможно. Любое изменение приведет к росту расходов на проведение соревнования, поскольку «Дакар» славится высочайшими требованиями безопасности. Но компания ASO, организующая «Дакар», нашла выход – с этого сезона вводится ряд организационных изменений. AUTOSPORT.com.ru решил разобраться в деталях. Итак, сумма регистрационного взноса осталась на прежнем уровне, но новая ценовая политика призвана сократить издержки на участие. Вот короткий перечень нововведений для участников. Просто и ясно Отныне нет никаких отдельных тарифов за транспортное средство и каждого члена экипажа. Введен единый регистрационный взнос за транспортное средство и экипаж. Поощрение опыта и лояльности Введена прогрессивная шкала тарифов, состоящая из трех категорий: «Стандарт», предполагающий базовый взнос; «Опытный» для участников с опытом выступлений от 2 до 9 лет и «Легенда» для участников с опытом более 10 лет. Количество участий суммируется при выступлении спортсмена в любой категории. Если, например, спортсмен пять раз выходил на старт в категории мотоциклов и еще пять раз в категории внедорожников, то ему присваивается статус «Легенды». Любой регистрационный взнос оплачивается по базовому тарифу, а все льготы рассчитываются после окончания крайнего срока подачи заявки и проверки статуса гонщика службой работы с участниками. Фото: Денис Бушковский Программа патронажа Опытные спортсмены вполне могут поделиться опытом с теми, кто только мечтает сделать первые шаги на «Дакаре». Для этого организаторы легендарного марафона представили Программу поощрения патронажа. Любой гонщик может оказать поддержку новичку. При этом каждый участник патронажа помимо обмена опытом и повышения шансов на финиш в ралли-рейде, получает льготу при оформлении стартового взноса в размере, который для 2018 года определен в 2000 евро для каждой стороны. Гонщик может взять под опеку двух дебютантов, тогда как у дебютанта может быть только один наставник. «Дакар» – это вызов для тех, кто решился, и мечта для тех, кто остался», – гласит знаменитый девиз основателя соревнования Тьерри Сабина. Цель перечисленных нововведений – снизить издержки на оборудование, топливо, человеческие и технические ресурсы, избежав при этом влияния на сумму стартового взноса. Напомним, что юбилейный сороковой Дакар» стартует в столице Перу Лиме 6 января 2018 года. Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 08:09 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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