Toyota рассекретила водородный минивэн - автоновости

Несмотря на то, что автомобили на водородных топливных ячейках (FCEV) так и не получили распространения (на всю Европу, например, есть только две заправки и обе они в Германии). Но пионер водородного автостроительства, компания Toyota, продолжает развивать это направление.

На автосалон в Токио компания привезет водородный минивэн с незамысловатым названием Fine-Comfort Ride (что-то вроде «Поездка с превосходным комфортом). В салоне минивэна три ряда с раздельными креслами, он рассчитан на шестерых человек. В компании говорят, что это премиальная машина с дорогими материалами отделки и панорамной крышей. Приборная панель здесь полностью цифровая, перед водителем не привычный руль, а некое подобие самолетного штурвала.

В компании пока не раскрыли технические характеристики Fine-Comfort Ride, ограничившись лишь заявлением, что на одной заправке минивэн может проехать до тысячи километров.

