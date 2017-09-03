Видео: Историческая победа братьев Морро на «Дакаре-1982»
В январе 2018 года состоится 40-й в истории «Дакар». На протяжении ближайших месяцев, вплоть до старта гонки в Перу, который состоится 6 января, AUTOSPORT.com.ru будет публиковать видео, рассказывающие о главном ралли-рейде планеты.Первый материал посвящен братьям Клоду и Бернарду Морро, выигравшим в категории внедорожников в 1982 году. К финишу у «Розового озера» они пришли первыми, опередив 380 соперников и завоевав дебютную победу на «Дакаре» для марки Renault.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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