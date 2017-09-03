Победителями краевого первенства по баскетболу стали команды «Юность» и «Спартак-Приморье»

Первенство Приморского края среди юношей и девушек 2002-2003 гг.р. прошло в Артеме. Помериться силами собрались пять команд девушек и восемь команд юношей. Соревнования у девушек проходили по круговой системе. У юношей команды распределились по подгруппам согласно жребию следующим образом:

подгруппа «А»: МБОУ ДО ДЮСШ «Богатырь» г. Владивосток, ДЮСШ «Феникс» г. Артем, ДЮСШ «Юниор» г. Находка, МБОУ ДО ДЮСШ «Старт» г. Владивосток;

подгруппа «В»: МБОУ ДО ДЮСШ «Русич» г. Владивосток, ДЮСШ «Олимп» г. Спасск-Дальний, ДЮСШ г. Уссурийск, БК «Спартак-Приморье».

Первые дни неожиданностей не принесли. У девушек встречались «Юность» из Владивостока и местный «Темп», «Богатырь», также из Владивостока и артемовский «Феникс». Обе игры выиграли девушки краевой столицы.

У юношей интересной получилась игра ДЮСШ г. Уссурийска и «Русич» из Владивостока. Оба тренера изрядно понервничали. Но, в конце концов, победу вырвал «Русич» со счетом 44:36.

Остальные игры в первый день прошли спокойно. Небольшое преимущество «Спартака-Приморье» над «Олимпом» и «Богатыря» над «Фениксом» обозначилось с первых минут и выросло в победу «Спартака-Приморья» и «Богатырь» - 64:32 и 28:21 соответственно.

Во второй день матчей, интересных для зрителей, было больше, в этот день встречались: у девушек ДЮСШ г. Уссурийск с «Юностью», «Богатырь» с «Темпом»; у юношей интрига была в играх «Богатырь» - «Старт» (46:30), ДЮСШ «Уссурийск» - «Олимп» г. Спасск-Дальний (40:37). Игра «Русич» - «Спартак-Приморье» прошла с явным преимуществом спартаковцев (24:73).

В третий игровой день можно выделить игры «Русич»-«Олимп» (40:30), Уссурийск-«Спартак-Приморье»(49:18).

Очень напряженой получилась игра «ДЮСШ «Юниор» и ДЮСШ «Богатырь». От результата матча зависело, за какое из призовых мест ребята будут играть далее. Каждый бросок мог решить исход игры. Лишь на последних секундах «Богатырь» вырвался на 2 очка вперед.

Последний день соревнований больших неожиданностей не принес. За седьмое место играли юноши «Олимпа» и «Феникса», 44:25 в пользу спортсменов из Спасска-Дальнего.

За пятое место боролись спортсмены ДЮСШ г. Уссурийска и «Старта» из Владивостока. Преимущество игроков из Уссурийска в 10 очков зафиксировало табло с финальным свистком (38:28).

Матчи за первое и третье места оказались похожи друг на друга. Первую половину команды играли практически на равных, в третьих периодах «Спартак-Приморье» сосредоточился и начал увеличивать разницу очков в свою пользу, не позволяя более «Богатырю» выйти вперед (52:33), а «Русич» стал выигрывать у «Юниора» (32:24).

Среди девушек борьба развернулась между местными командами «Темп» и «Феникс». В итоге «Темп» одержал победу со счетом 31:15.

Игра за второе место проходила между спортсменками из Уссурийска и владивостокского «Богатыря». Первая половина матча была напряженная, набранные очки давались командам тяжело. Но во второй половине Уссурийск все-таки смог переломить ход игры и одержал победу 37:29.

Победителем у девушек стала команда «Юность» г. Владивосток, уверенно обыгравшая всех соперниц по турнирной таблице.

На церемонии награждения командам-призерам вручили кубки и дипломы, а игрокам медали и грамоты.

Кроме того, Дмитрий Лунев, игрок «Спартака-Приморья» и Светлана Солдатова, игрок команды «Юность» - были признаны лучшими игроками соревнований и получили памятные призы от баскетбольного клуба «Спартак-Приморье» и компании-партнера.





Девушки:

1 место – ДЮСШ «Юность» (г. Владивосток)

2 место – ДЮСШ (г. Уссурийск)

3 место – ДЮСШ «Богатырь» (г. Владивосток)

Юноши:

1 место – БК «Спартак-Приморье»

2 место – ДЮСШ «Богатырь» (г. Владивосток)

3 место – ДЮСШ «Русич» (г. Владивосток)





Федерация баскетбола Приморского края