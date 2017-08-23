ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Экс-моторист Ferrari Лука Марморини помогает Aston Martin Бывший глава отдела мотористов Ferrari Лука Марморини работает с Aston Martin, оценивая потенциальное вступление компании в Формулу 1 в 2021-м. Британская компания станет титульным спонсором Red Bull Racing начиная с сезона-2018. Кроме того, она заинтересована в том, чтобы стать потенциальным производителем двигателей в том случае, если новый регламент, который начнет действовать с 2021 года, обеспечит контроль над расходами. Генеральный директор Aston Martin Энди Палмер рассказал, что компания уже сотрудничает с некоторыми специалистами, работавшими ранее в Ferrari. Aston Martin наняла экс-сотрудников Ф1, включая бывший персонал Ferrari Сегодня стало известно, что одним из них является Лука Марморини, который консультирует Aston Martin. В комментарии AUTOSPORT.com представитель Aston Martin сказал: «Лука Марморини помогает нам на консультационных началах, так как мы продолжаем оценивать варианты касательно силовой установки 2021 года. На этот проект мы не нанимали никого на постоянную работу, так как наша компания продолжает изучать вопрос по силовым установкам посредством консультаций и присутствий на встречах Рабочей группы по силовым установкам Ф1».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 15:51 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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