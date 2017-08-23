В Приморском крае пройдет региональный этап Всероссийской военно-спортивной игры «Зарница»

С 20 по 22 октября на спортивно-туристской базе «Волна» (пос. Девятый Вал, Надеждинский р-н) состоится региональный этап Всероссийской военно-спортивной игры «Зарница».

Игра проводится в целях воспитания у молодежи Приморского края гражданственности и патриотизма, готовности к служению Отечеству.

Участие в Игре является хорошей подготовкой к военной службе; развивает инициативу и самостоятельность молодежи на основе игровой деятельности; проверяет уровень знаний, навыков и умений по основам безопасности жизнедеятельности человека, основам военной службы, прикладной физической подготовке.

К участию в Игре приглашаются команды образовательных организаций высшего и профессионального образования, молодежных объединений и организаций. Возраст участников от 17 до 25 лет.

Участникам предстоит преодолеть различные виды испытаний. Для успешного прохождения упражнения «Учебный центр» спортсменам необходимо иметь хорошую физическую, огневую и строевую подготовку. Дистанция «Спецназ» включает в себя блоки: «Спецназ», упражнение «Спасатель» и этап «Марш-бросок». Тактическая игра «Мужество! Отвага! Честь!» проходит с применением спортивного оружия «Лазер-таг» с преодолением естественных препятствий. «Спортивный блок» – это выполнение комплекса ГТО. Творческий конкурс состоит из заданий различной тематики: исторической, краеведческой, художественной.

20 октября в 11.00 состоится торжественное открытие очного этапа «Зарницы». В 14.00 игра начнется с упражнений «Учебный центр» и «Спортивного блока». В завершении первого дня в 20.00 спортсмены примут участие в творческом конкурсе.

21 октября в 10.00 состоится старт дистанции «Спецназ», включающей в себя блоки: «Спецназ», упражнение «Спасатель» и этап «Марш-бросок».

22 октября с 10.00 до 14.00 участники стартуют на дистанции «Мужество! Отвага! Честь!». В 16.00 пройдет торжественное закрытие очного этапа игры.





Положение, образец заявки и другая информация по соревнованиям на сайте ГОАУ ДОД «Детско-юношеский центр Приморского края» http://ducpk.ru/?module=news&action=full&id=50



