Ландо Норрис готов стать резервным пилотом McLaren в 2018-м
Чемпион европейской Формулы 3 сезона-2017 Ландо Норрис готов стать резервным пилотом McLaren в следующем году.Ландо Норрис: Чемпионство в Ф3 поможет мне стать пилотом Ф1«Да, было бы здорово стать резервным пилотом, – сказал протеже McLaren Норрис в комментарии AUTOSPORT.com. – Я бы хотел провести еще несколько тестов с командой.После тестов с McLaren на Хунгароринге я уже знаю, чего ожидать от техники Ф1 и как максимизировать свою работу во время тестового дня. Теперь я смогу быстрее набирать скорость, лучше чувствовать машину. Я уверен, что справлюсь с ролью третьего пилота».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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