Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Audi назвала дату премьеры нового поколения А7 Sportback - автоновости

Audi назвала дату премьеры нового поколения А7 Sportback - автоновостиAudi назвала дату премьеры нового поколения А7 Sportback

Автор фото: фирма-производитель

Компания Audi назвала дату премьеры нового поколения лифтбэка А7 Sportback. Машину рассекретят уже послезавтра, 19 октября. Судя по первому тизеру и многочисленным шпионским фотографиям внешность модели изменится не сильно.

Машина сохранит свой силуэт, но крыша станет более покатой, сильнее ниспадая к задней части, что вряд ли положительно скажется на запасе пространства для ног пассажиров второго ряда. Кроме того, по тизеру понятно, что лифтбэк сохранит активное антикрыло, автоматически выдвигающееся на высокой скорости.

Ранее представители компании говорили, что лифтбэк получит фирменную многоугольную радиаторную решетку. Она будет больше и шире, чем на Audi A4, но меньшей площади, чем у флагманского седана Audi A8.

Audi A7 Sportback должна немного вырасти в размерах. Благодаря широкому применению легких материалов в конструкции платформы MLB Evo его масса не только не вырастет, но наоборот лифтбэк станет легче.

Лифтбэк получит моторную линейку из бензиновых и дизельных моторов, оснащенных турбонаддувом, включая 4-литровый турбодизель с тройным турбонаддувом, причем одна из турбин приводится в движение электромотором. Кроме того, в гамме появится и гибридный вариант.

Ожидается, что лифтбэк позаимствует у флагманского седана Audi A8 ряд технологий, включая систему автономного вождения.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 08:52      |      Категория:  Автоновости
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Renault собирается приобрести торговую марку «Москвич» - автоновости
13-10-2015, 09:54, Автоновости
Французский автомобилестроительный концерн Renault собирается возродить легендарный советский бренд «Москвич»....
Подробнее
Аналитики и маркетологи авторынка поделились информацией и прогнозами - автоновости
6-03-2014, 16:32, Автоновости
В конце февраля в Москве состоялась IV ежегодная конференция для аналитиков и маркетологов «Автомобильный рынок России: итоги и прогнозы»....
Подробнее
Honda приступает к тестированию новой системы помощи водителю при движении в потоке - автоновости
29-03-2014, 04:10, Автоновости
Японский автопроивзодитель Honda готовиться приступить к тестированию новой системы помощи водителю, использующей информацию о трафике....
Подробнее
25-03-2014, 00:20, Автоновости
Интернет-сервис, при помощи которого можно узнать историю зарегистрированных в Москве и Подмосковье автомобилей, получит две новые функции....
Подробнее
Uber поможет МВД найти пропавших детей - автоновости
20-04-2016, 03:54, Автоновости
В Москве появятся такси с портретами пропавших детей....
Подробнее
Оттенки Лазурного - автоновости
9-02-2017, 17:09, Автоновости
Колеся вдоль Лазурного берега Франции в комфортабельном салоне лимитированной версии Skoda Rapid, так и тянет представить, что в руках не руль автомобиля, а яхтенный штурвал. И это неспроста ....
Подробнее
Российские продажи Toyota в августе сократились на 4,1 процента - автоновости
15-09-2016, 00:47, Автоновости
За месяц в России было продано 8 526 японских автомобилей....
Подробнее
Составлен список самых популярных моделей на европейском рынке за сентябрь - автоновости
21-10-2015, 12:49, Автоновости
Volkswagen Golf по итогам сентября текущего года остается самой популярной моделью в странах Европы....
Подробнее
Для выпуска новой Chevrolet Niva попросили государственных гарантий - автоновости
31-07-2016, 08:01, Автоновости
GM-АвтоВАЗ снова обращается за помощью к государству ради запуска в серийное производство второго поколения кроссовера....
Подробнее
Обжаловать штраф можно будет не вставая с дивана - автоновости
Вчера, 21:08, Автоновости
Зампред комитета по госстроительству Госдумы Вячеслав Лысаков предложил ввести в России возможность дистанционно обжаловать штрафы, выписанные ГИБДД....
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU