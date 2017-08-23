Брендон Хартли приглашен на официальную пресс-конференцию FIA в Остине
Новичок Toro Rosso Брендон Хартли примет участие в первой части официальной пресс-конференции FIA накануне начала гоночного уик-энда в Остине в рамках Гран При США-2017.Новая Зеландия в Ф1 – не Брендоном Хартли единым...В первой части пресс-конференции, которая начнется в четверг в 19:00 по московскому времени, помимо дебютанта Ф1 Хартли общаться со СМИ также будут Маркус Эрикссон (Sauber), Льюис Хэмилтон (Mercedes) и Карлос Сайнс, который на СОТА дебютирует в составе Renault.Во второй части пресс-конференции на вопросы журналистов будут отвечать Фернандо Алонсо (McLaren), Ромен Грожан (Haas), Нико Хюлькенберг (Renault) и Кевин Магнуссен (Haas).В пятницу после второй тренировки, а именно в 00:00 МСК в официальном мероприятии для СМИ примут участие Зак Браун (McLaren), Роберт Фернли (Force India), Джин Хаас (Haas) и Тото Вольф (Mercedes).Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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