Китайский Hower H3 получил в России новую базовую версию - автоновости

Если кто забыл, то DW Howe H3, это слегка измененный Great Wall Hover, лицензию на производство которого купил черкесский завод «Дервейс». Но так как китайская компания ушла с российского рынка оставив здесь только премиальный бренд Haval, то Дервейсу пришлось переименовывать внедорожник.

Новой базовой версии Hower H3 стала комплектация City. Машина лишилась полного привода, камеры заднего вида, парктроника, раздатки, легкосплавных дисков, вместо кожаной отделки салона здесь тканевая. Водительское сиденье лишилось не только электропривода, но и регулировки по высоте. Также здесь обычный руль без клавиш управления аудиосистемой, а сама она более простая, без слота SD-карт и с четырьмя динамиками, а не шестью. Зато и стоит такой автомобиль 990 000 рублей.

Внедорожник оснащается 2-литровым бензиновым двигателем мощностью 150 л.с. и 5-ступенчатой механической коробкой передач. Он получил ABS, две подушки безопасности, систему контроля давления в шинах, подогрев передних сидений, зеркала с электроприводом и обогревом.

