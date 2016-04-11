ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Роберт Кубица завершил тесты с Williams на Хунгароринге Роберт Кубица завершил свои вторые тесты машины Williams спецификации 2014 года в Венгрии, сообщает AUTOSPORT.com. После однодневных тестов в Сильверстоуне на прошлой неделе 32-летний поляк опробовал автомобиль британского коллектива на Хунгароринге. Роберт Кубица успешно завершил тесты с Williams в Сильверстоуне Таким образом, в команде из Гроува хотят понять, достаточно ли быстр и здоров Кубица для выступления в Ф1 на постоянной основе в следующем году. Фелипе Масса: Williams будет гораздо хуже без меня в 2018-м Завтра, 18 октября, за руль FW36 сядет резервный пилот Williams Пол ди Реста, который также является претендентом на место в команде на 2018 год. Джо Сейвуд о вакансии второго пилота в Williams (или первого?) Сообщается, что главными кандидатами на то, чтобы стать напарником Лэнса Стролла в следующем сезоне, являются Кубица, ди Реста, Фелипе Масса и Паскаль Верляйн. Адам Парр: Еще при мне Williams хотела подписать контракт с КубицейХотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 03:56 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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