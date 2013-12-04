В России начали собирать Kia Rio X-Line - автоновости

Российский завод компании Hyundai в Санкт-Петербурге приступил к производству приподнятого хэтчбека Kia Rio X-Line. Эта модель стала четвертой, после седанов Hyundai Solaris и Kia Rio и кроссовера Hyundai Creta, которые здесь собирают.

Производство новой модели также осуществляется по полному циклу со сваркой и окраской кузовов. В компании говорят, что уровень локализации производства на старте составляет 47%. Новый тип кузова потребовал заказа новых штампов, которые были изготовлены в Южной Корее, а также перенастройки роботов и оборудования линии штамповки.

На предприятии проведено обучение по работе с новой моделью для сотрудников всех производственных цехов непосредственно на местах. Кроме того, инженеры и технические специалисты российского завода прошли специальный тренинг в Корее.

Кроме того, сам автомобиль прошел цикл климатических и дорожных испытаний на российских дорогах. Хэтчбек прошел более 230 тысяч километров в рамках доводочных тестов.

Продажи Kia Rio X-Line начнутся в ноябре 2017 года. Информация о ценах и комплектациях будет опубликована ближе к старту продаж.

