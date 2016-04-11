Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

«Может, у Льюиса просто не было секса?» – Кими Райкконену исполнилось 38 лет

Сегодня, 17 октября, чемпиону мира-2007 Кими Райкконену исполняется 38 лет.

Финн, вне всяких сомнений, является одним из самых популярных гонщиков в современной Формуле 1. Причиной тому во многом является его внешнее спокойствие, которое граничит с эксцентричностью. По крайней мере больше никто не умеет так общаться со СМИ. Предлагаем вашему вниманию подборку самых интересных и необычных ответов Кими.

Есть ли у вас особый ритуал перед тем, как надеть шлем?
Кими Райкконен: Я протираю забрало, чтобы лучше видеть.

О словах Льюиса Хэмилтона, что первая победа лучше секса: «Может быть, у него просто никогда не было секса?»

Что значит для вас пятое место на стартовой решетке?
Кими: Пятое место!

О необходимости изучения итальянского языка после перехода в Ferrari: «Я пришел в эту команду не для того, чтобы учить язык».

Как вы проводите ночь перед гонкой?
Кими Райкконен: Я сплю.

Кими, вы когда-нибудь злились так, чтобы хотелось прыгать и кричать?
Кими Райкконен: Да, много раз. Конечно, сходы в гонках расстраивают, но все-таки я больше злюсь в обычной жизни.
Можете привести пример?
Кими Райкконен: Нет, не думаю.
Что, как вы говорите, может рассердить вас в обычной жизни?
Кими Райкконен: Если вы будете продолжать задавать такие вопросы!

«Может, у Льюиса просто не было секса?» – Кими Райкконену исполнилось 38 лет

Об эпохе Формулы, в которой хотел бы выступать: «Моя жизнь была бы намного проще, если бы я был гонщиком эпохи 70-х годов. Определенно, я родился не в то время».

Вы решились бы уйти из Ferrari в другую команду?
Кими Райкконен: Наверное, нет.
Точно нет?
Кими Райкконен: Я же сказал «наверное».

Об отсутствии эмоций после побед: «Это не мой стиль. Да, выиграть всегда здорово, но я не из тех, кто прыгает от радости и хвастается этим».

Что вы думаете о своей новой татуировке? Она постоянная?
Кими Райкконен: Не знаю.

О шансах на титул в сезоне-2012: «Будет смешно, если я стану чемпионом, не выиграв ни одной гонки».

Как вы обычно готовитесь к началу сезона?
Кими Райкконен: Читаю ваши журналы.

У вас есть хобби?
Кими Райкконен: Я собираю грецкие орехи.

Что вы могли бы сказать финским зрителям?
Кими Райкконен: В Финляндии сегодня День матери.
День матери?
Кими Райкконен: Да. Больше мне нечего сказать.

«Может, у Льюиса просто не было секса?» – Кими Райкконену исполнилось 38 летХотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Вчера, 19:40      |      Категория:  Все новости » Спорт
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Автопробег «Инваспорт-Прим 2016» побывал в Лучегорске
11-04-2016, 06:58, Спорт
Приморская краевая федерация физической культуры и спорта инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) посетила Лучегорск в рамках автопробега «Инваспорт-Прим 2016» с целью проведения...
Подробнее
5-02-2015, 15:42, Спорт
4 февраля состоялся ответный перенесенный матч пятого тура Первенства России, в котором МФК "Ухта" довольно неожиданно уступил аутсайдеру Высшей лиги этого сезона "Портовику" - 5:7. Накануне...
Подробнее
Гюнтер Штайнер рассказал о прогрессе и планах команды Haas
25-01-2015, 05:50, Спорт
Команда Haas F1 собирается перебраться на свою европейскую базу уже в начале февраля. Хотя домом для команды остаётся городок Конкорд в Северной Каролине, коллектив также приобрёл бывшую базу...
Подробнее
Екатерина Седых: сезон РДС-Запад 2017 завершен, я готова к новым проектам
14-09-2017, 02:51, Спорт
В прошлом году Екатерина Седых, по праву носящая статус топ-пилота Российской дрифт-серии, провела полный сезон сразу в двух чемпионатах: западном и восточном. Она поднималась на подиум, завоевывала...
Подробнее
Мигель Молина выиграл квалификацию финального этапа DTM в Хоккенхайме
19-10-2014, 05:49, Спорт
Мигель Молина выиграл квалификацию финального этапа DTM в Хоккенхайме, которая завершилась триумфом Audi...
Подробнее
Главное событие приморского парусного сезона «Кубок Залива Петра Великого» стартует на этой неделе
25-08-2014, 18:42, Спорт
С 28 августа по 8 сентября во Владивостоке стартует главное событие приморского парусного сезона - Всероссийская регата «Кубок залива Петра Великого» - Чемпионат России по парусному спорту в классе...
Подробнее
Рассел Бергман:
23-03-2014, 18:00, Спорт
Послематчевая пресс-конференция с участием главных тренеров команд «Спартак-Приморье» и «Рязань» Рассела Бергмана и Дениса Тимакова. Рассел Бергман, главный тренер БК «Спартак-Приморье»: - В...
Подробнее
Фелипе Масса: Смерть Бьянки сблизила гонщиков Ф1
10-08-2015, 18:44, Спорт
Фелипе Масса считает, что гибель коллеги Жюля Бьянки сблизила гонщиков Формулы 1 между собой. Смерть 25-летнего французского пилота, попавшего в аварию на Сузуке в прошлом году, стала первой в Ф1 с...
Подробнее
Андрей Румянцев: «Работа у нас ювелирная и ответственная»
10-04-2015, 01:43, Спорт
Начальник отдела трансформации КСК «Фетисов Арена» Андрей Румянцев рассказал, как готовится лед, как за ним ухаживают, сколько времени необходимо, чтобы привести площадку в идеальное состояние во...
Подробнее
Маскаев посоревнуется с Уильямсом
26-10-2013, 19:30, Спорт
Свой последний поединок спортсмен проводил с американцем Джеймсоном Гаверном в мае 2013 года. За период своей карьеры он провел 45 боев, в которых он одержал 38 побед и семь проиграл....
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU