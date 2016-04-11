«Может, у Льюиса просто не было секса?» – Кими Райкконену исполнилось 38 лет
Сегодня, 17 октября, чемпиону мира-2007 Кими Райкконену исполняется 38 лет.Финн, вне всяких сомнений, является одним из самых популярных гонщиков в современной Формуле 1. Причиной тому во многом является его внешнее спокойствие, которое граничит с эксцентричностью. По крайней мере больше никто не умеет так общаться со СМИ. Предлагаем вашему вниманию подборку самых интересных и необычных ответов Кими.Есть ли у вас особый ритуал перед тем, как надеть шлем? Кими Райкконен: Я протираю забрало, чтобы лучше видеть.О словах Льюиса Хэмилтона, что первая победа лучше секса: «Может быть, у него просто никогда не было секса?»Что значит для вас пятое место на стартовой решетке? Кими: Пятое место!О необходимости изучения итальянского языка после перехода в Ferrari: «Я пришел в эту команду не для того, чтобы учить язык».Как вы проводите ночь перед гонкой? Кими Райкконен: Я сплю.Кими, вы когда-нибудь злились так, чтобы хотелось прыгать и кричать? Кими Райкконен: Да, много раз. Конечно, сходы в гонках расстраивают, но все-таки я больше злюсь в обычной жизни. Можете привести пример? Кими Райкконен: Нет, не думаю. Что, как вы говорите, может рассердить вас в обычной жизни? Кими Райкконен: Если вы будете продолжать задавать такие вопросы!Об эпохе Формулы, в которой хотел бы выступать: «Моя жизнь была бы намного проще, если бы я был гонщиком эпохи 70-х годов. Определенно, я родился не в то время».Вы решились бы уйти из Ferrari в другую команду? Кими Райкконен: Наверное, нет. Точно нет? Кими Райкконен: Я же сказал «наверное».Об отсутствии эмоций после побед: «Это не мой стиль. Да, выиграть всегда здорово, но я не из тех, кто прыгает от радости и хвастается этим».Что вы думаете о своей новой татуировке? Она постоянная? Кими Райкконен: Не знаю.О шансах на титул в сезоне-2012: «Будет смешно, если я стану чемпионом, не выиграв ни одной гонки».Как вы обычно готовитесь к началу сезона? Кими Райкконен: Читаю ваши журналы.У вас есть хобби? Кими Райкконен: Я собираю грецкие орехи.Что вы могли бы сказать финским зрителям? Кими Райкконен: В Финляндии сегодня День матери. День матери? Кими Райкконен: Да. Больше мне нечего сказать.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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