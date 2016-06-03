СМИ: в Tesla прошли масштабные сокращения - автоновости

Компания Tesla неожиданно уволила несколько сотен своих сотрудников. По данным калифорнийских СМИ, речь идет о 300-400 сотрудниках, в первую очередь технических специалистов и сотрудников отделов маркетинга и продаж.

Причем, сотрудники были уволены без предварительного уведомления, что довольно странно с учетом нынешнего положения компании, которая не справляется с выполнением заказов. В самой Tesla подтвердили факт увольнения 388 человек, сообщив, что на их места вскоре будут приняты новые сотрудники. Всего на Tesla работает около 33 тыс. рабочих и специалиастов.

Напомним, что Tesla фактически провалила выполнение производственного заказа на седаны Model 3, свою новую, самую доступную модель. По итогам третьего квартала Tesla должна была произвести 1500 экземпляров Model 3, но в отчете компании говорится о 260 переданных клиентам машин. При этом, что это за клиенты неизвестно, так как пока на форумах владельцев автомобилей Tesla никто не признался, что уже получил свою машину. Число предзаказов на Model 3 превысило 450 тысяч. Но по мнению экспертов из-за многочисленных недоработок, все произведенные автомобили передаются сотрудникам Tesla и компаний-партнеров для того, чтобы выявить все дефекты.

