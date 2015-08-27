ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ AUTOSPORT.com.ru получил награду в номинации «Лучшее автоспортивное СМИ» 14 октября на автодроме Moscow Raceway в рамках Russian Autosport Show состоялась Церемония награждения второй Национальной Премии «Человек года в автоспорте». Главной задачей Премии является отметить и наградить тех, кто занимается организацией и проведением различных событий в мире автоспорта: промоутеры и организаторы, руководители команд и административные деятели, медицинские службы и службы безопасности, журналисты и тренеры, производители техники и строители спортивных сооружений. Единственным ограничением, которое поставили перед собой организаторы и члены жюри – награждать спортсменов только за работу на благо автоспорта вне зависимости от их успехов на гоночных трассах. «Мы стремимся прилечь к формированию так называемого лонг-листа как можно больше людей, так или иначе вовлеченных в автоспорт, – рассказала представитель оргкомитета Премии Мария Мельникова. – Поскольку даже весьма опытные в своих дисциплинах автоспорта члены жюри не могут со 100% точностью знать, что происходит на огромной территории нашей страны, а эти люди помогут нам заметить и отметить тех, кто с их точки зрения достоин награды». Галерея: Церемония награждения национальной Премии «Человек года в автоспорте» Награждение состоялось в одной главной номинации и в 12 дополнительных, где были отмечены лучшие специалисты в разных областях автоспорта. Человеком Года в автоспорте 2017 был признан Борис Ротенберг – «За глобальную поддержку российских спортсменов и гоночных серий, поддержку юных и начинающих гонщиков, создание прототипа BR1 и общее развитие отечественного автоспорта». Фото: KM Vision Высокопрофессиональное медиа-жюри присудило свой вариант главного приза. По их мнению, Человеком года в автоспорте стал руководитель Российской Дрифт Серии Дмитрий Добровольский. Свою награду получил и AUTOSPORT.com.ru – За последовательность и объективность в освещении автоспорта победителем в номинации «Лучшее автоспортивное СМИ» Человеком года назвали нашего главного редактора Викторию Ганееву: «Среди претендентов на это звание были очень достойные соперники, уважаемые и известные автоспортивные журналисты. Но именно наш ресурс получил эту важную награду. И пусть вручается кубок одному человеку, принадлежит он всей команде AUTOSPORT.com.ru, потому что без наших авторов, редакторов, переводчиков, менеджера, фотографов и технической поддержки невозможно создавать качественное СМИ. Мне трудно поверить в то, что это наш пятый автоспортивный сезон. Есть сотрудники, которые работают с самого старта проекта, есть и относительные новички. Но это все люди, которые занимаются любимым делом, преодолевая все трудности, возникающие на пути. Спасибо жюри, которое нас отметило, и, конечно, спасибо нашим преданным читателям. Будем стараться и дальше радовать Вас своими материалами, галереями и различными новинками, стараясь быть самым прогрессивным автоспортивным СМИ в рунете». Фото Сергей Беднарук Публикуем полный список победителей Премии «Человек года в автоспорте» и поздравляем с заслуженными наградами.

1.

Руководитель команды. Илья Кашин, УГМК Моторспорт. За широту интересов в автоспорте и правильный подход к организации команды.

2.

Медиа-персона. Георгий Чивчян, ФОРВАРД АВТО. За харизму и яркую персонализацию дрифта

3.

Организация автоспортивных мероприятий. Russian Drift Series. Тимофей Кошарный. За самое яркое автоспортивное событие в России.

4.

Лучшее автоспортивное СМИ. Autosport.com.ru Виктория Ганеева. За последовательность и объективность в освещении автоспорта

5.

Детский автоспорт. Олег Петриков, СМП РСКГ. За развитие класса «Национальный Юниор»

6.

Детский автоспорт. Алексей Басов за координацию всероссийского картинг-турнира SMP Racing/«Газпром-детям»

7.

Лучший автодром/Строитель . Шота Абхазава. За реконструкцию автодромов ADM Raceway, Рустави, Спорткомплекс 333

8.

Честь и достоинство. Марк Подольский. За воплощение лучшего, что есть в автоспорте.

9.

За развитие регионального автоспорта. Андрей Ан, Алтайская Федерация автоспорта. За объединение всей Сибири на чемпионатах по авто-кроссу и дрэг-рейсингу.

10.

Производитель техники. Михаил Лепехов, Академия ралли. За создание сложной и надежной гоночной техники

11.

Тренер. Антон Захаров, Гоночная академия Антона Захарова. За победы его воспитанников в различных гоночных сериях.

12.

Спортивная литература. Михаил Горбачев, книга «Гонки в СССР глазами участников». За создание подробной и увлекательной летописи событий.



СПЕЦПРИЗЫ ОРГКОМИТЕТА ПРЕМИИ

1.

Айдар Беляев, КАМАЗ Мастер. За верность автоспорту

2.

Михаил Даев, DK Racing. За вывод на рынок российского гоночного автомобиля SHORTCUT

3.

Евгений Малиновский. LUKOIL RACING TEAM. За огромный многолетний вклад в развитие российского автоспорта

Также во время Церемонии при поддержке SMP Racing прошло награждение ветеранов отечественного автоспорта – заслуженных спортсменов времен Советского Союза, в том числе и тех, кто и в 80 лет до сих пор садится за руль гоночных автомобилей – например, Эдгарда Линдгрена, Юрия Лесовского, Юрия Козлова, Олега Трегубова и других. «Говорят, что автоспорт это дело молодых, но все мы прекрасно понимаем, что без наших корней мы не смогли бы добиться того, чего добиваемся в настоящее время на российских и мировых гоночных трассах, – сказал генеральный директор SMP Racing Дмитрий Саморуков. – Наши ветераны – это люди, с которых мы все берем пример, и мы преклоняемся перед ними за их талант, мужество и самоотверженность!» В этом году впервые при поддержке компании Pirelli организаторы Russian Autosport Show провели в рамках Церемонии награждения Премии фотоконкурс автоспортивной фотографии «Человек в кадре». Победителем стал Александр Манзюк с фотографией Mitjet Racer. Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 15:49 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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