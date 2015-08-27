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"Адмирал" проиграл омскому "Авангарду"

"Адмирал" проиграл омскому "Авангарду"
С первых минут встречи хозяева, уступившие в четырех домашних матчах из последних семи, бросились вперед. «Адмирал» уверенно отражал все атаки соперника, а когда появлялась возможность, проводил контратаки, но выход 2 в 1 Жафярова и Казакова нейтрализовал Фурх. На десятой минуте случилось первое удаление, причем Моррисонну выписали 5+20 за удар клюшкой Семёнова. Стоит ли говорить, что омич вышел на лед уже через смену? Пять минут у ворот Бобкова была настоящая жара, в одном из эпизодов у Игоря сломалась клюшка, но полевые игроки бросались под шайбу, а сам голкипер раз за разом спасал ворота с клюшкой Земчёнка. В итоге под занавес большого штрафа полупустые трибуны «Арены Омск» принялись свистеть. Когда составы уровнялись «моряки» могли смело открывать счет, но Григоренко не реализовал выход один на один с Фурхом. Следом удаление получил Медведев, но реализовать лишнего также не удалось. А вот контратака «ястребов» могла привести к голу, но за Бобкова сыграла штанга. Тем не менее, гол в первом периоде состоялся. За 38 секунд до сирены на перерыв Павел Макаренко распечатал хозяйские ворота, сняв паутинку с левой «девятки» ворот Фурха.

В начале второго периода судьи отправили на скамейку нашего капитана, а у хозяев все-таки получилось реализовать большинство. Михеев замкнул диагональ. Омичи продолжили нагнетать давление на ворота Бобкова, снова играли в большинстве, и, в конце концов, добились своего – Михеев оформил дубль.

В начале третьего периода арбитры наконец-то выписали удаление и хозяевам, Назаркин выбросил шайбу за пределы площадки. «Моряки» провели две минуты в зоне соперника, а когда для оштрафованного уже открывали калитку, Ткачёв добил шайбу в пустые ворота – 2:2. Выстояв в концовке в очередной раз в меньшинстве, «Адмирал» пропустил в равных составах. Кошелев точно попал с кистей, в то время, как Михеев стоял в площади ворот. Последние минуты «моряки» провели в большинстве и без вратаря, но хозяева выстояли.



"Авангард" (Омская область) – "Адмирал" (Владивосток) – 3:2 (0:1, 2:0, 1:1).



16 октября. Омск. "Арена Омск". 6070 зрителей. Судьи: Акузовский, Лаврентьев



"Авангард" (16): Фурх; Медведев-к (2) – Меньшиков, Кугрышев – Хохряков – Пережогин; Минеев – Мартынов, Кошелев – Пьянов (10) – Михеев; Густафссон – Анелёв, Петерссон – Семёнов (2) – Эверберг; Назаркин (2), Файзуллин – Стась – Галимов.



"Адмирал" (41): Бобков (58:34); Блум – Бартулис-к (14), Ткачёв – Краснослободцев – Александров; Моррисонн (25) – Курашов, Казаков – Макаренко – Жафяров; Мнацян – Земчёнок, Григоренко – Райт – Бутузов; Гавриленко (2), Саболич – Махановский – Манукян, Сергеенко.



Голы:



0:1 Макаренко (19:22)



1:1 Михеев (Густафссон, Петерссон, 24:01-бол)



2:1 Михеев (Минеев, Пьянов, 36:06)



2:2 Ткачёв (Саболич, 44:48-бол)



3:2 Кошелев (Пьянов, 56:35)



Броски: 40 (15+20+5) – 18 (7+2+9)



Вбрасывания: 36 (12+15+9) – 29 (10+10+9)



Блокированные броски: 5 (2+1+2) – 15 (6+8+1)



Силовые приемы: 7 (2+1+4) – 11 (4+4+3)



Пресс-служба ХК «Адмирал»

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Сегодня, 14:51      |      Категория:  Все новости » Спорт
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