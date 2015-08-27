"Адмирал" проиграл омскому "Авангарду"

С первых минут встречи хозяева, уступившие в четырех домашних матчах из последних семи, бросились вперед. «Адмирал» уверенно отражал все атаки соперника, а когда появлялась возможность, проводил контратаки, но выход 2 в 1 Жафярова и Казакова нейтрализовал Фурх. На десятой минуте случилось первое удаление, причем Моррисонну выписали 5+20 за удар клюшкой Семёнова. Стоит ли говорить, что омич вышел на лед уже через смену? Пять минут у ворот Бобкова была настоящая жара, в одном из эпизодов у Игоря сломалась клюшка, но полевые игроки бросались под шайбу, а сам голкипер раз за разом спасал ворота с клюшкой Земчёнка. В итоге под занавес большого штрафа полупустые трибуны «Арены Омск» принялись свистеть. Когда составы уровнялись «моряки» могли смело открывать счет, но Григоренко не реализовал выход один на один с Фурхом. Следом удаление получил Медведев, но реализовать лишнего также не удалось. А вот контратака «ястребов» могла привести к голу, но за Бобкова сыграла штанга. Тем не менее, гол в первом периоде состоялся. За 38 секунд до сирены на перерыв Павел Макаренко распечатал хозяйские ворота, сняв паутинку с левой «девятки» ворот Фурха.
В начале второго периода судьи отправили на скамейку нашего капитана, а у хозяев все-таки получилось реализовать большинство. Михеев замкнул диагональ. Омичи продолжили нагнетать давление на ворота Бобкова, снова играли в большинстве, и, в конце концов, добились своего – Михеев оформил дубль.
В начале третьего периода арбитры наконец-то выписали удаление и хозяевам, Назаркин выбросил шайбу за пределы площадки. «Моряки» провели две минуты в зоне соперника, а когда для оштрафованного уже открывали калитку, Ткачёв добил шайбу в пустые ворота – 2:2. Выстояв в концовке в очередной раз в меньшинстве, «Адмирал» пропустил в равных составах. Кошелев точно попал с кистей, в то время, как Михеев стоял в площади ворот. Последние минуты «моряки» провели в большинстве и без вратаря, но хозяева выстояли.
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