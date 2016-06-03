Yamaha готовит свой первый автомобиль - автоновости

Японская компания Yamaha хорошо известна музыкантам и мотоциклистам: она делает великолепные музыкальные инструменты и отличные мотоциклы. Но, по всей видимости, Yamaha стало тесновато и она решила создать автомобиль.

На автосалон в Токио японцы привезут концепт автомобиля. Пока о нем ничего неизвестно, в пресс-релизе Yamaha ограничилась лишь фразой «концепция автомобильного дизайна». Но два года назад, здесь же в Токио, Yamaha уже показывала концепт компактного спортивного купе Yamaha Sports Ride.

Он был создан по технологии iStream, разработанной легендарным инженером Гордоном Мюрреем (создателем суперкара McLaren F1): кузов имеет пространственную раму, «обшитую» панелями из легких материалов (в первую очередь пластика и углеволокна). Такую же конструкцию, кстати, использует и возрожденный TVR Griffith.

Два года назад все решили, что Yamaha просто сделала шоу-кар, чтобы привлечь внимание к своему стенду. Однако позднее появилась информация о том, что компания разрабатывает 1,5-литровый турбомотор для купе. А само купе, якобы, должно пойти в серию в 2019 году.

Возможно, через несколько дней в Токио покажут уже предсерийный вариант машины. Ведь у Yamaha есть все возможности и компетенции для выпуска такой модели, пусть и небольшими тиражами.

