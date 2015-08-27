Вилли Вебер: Странно, что семья Шумахера не говорит правду
Бывший менеджер Михаэля Шумахера Вилли Вебер считает, что семья легендарного гонщика поступает неправильно, скрывая всю информацию о его состоянии.В декабре исполняется четыре года с трагического инцидента на горнолыжном курорте Мерибель, в которой семикратный чемпион Ф1 получил тяжелую травму головы.В процессе реабилитации Михаэля Шумахера появилась новая надежда«Жаль, что болельщики ничего не знают о состоянии Михаэля, – сказал Вебер в интервью TZ. – Иногда я задаюсь вопросом, почему его семья не говорит правду? Ведь никто не знает о его состоянии. Это странная ситуация».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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