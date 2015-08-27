Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Приморские боксеры сразились за награды в Находке

Приморские боксеры сразились за награды в Находке
Турнир памяти заслуженного работника физической культуры РФ Алексея Ибрагимова собрал в Находке лучших боксеров со всего Приморского края. Ежегодные соревнования состоялись при поддержке ООО «Управляющая портовая компания» и АО «Восточный Порт».

Алексей Савельевич Ибрагимов – участник Великой Отечественной войны, награжден медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией», «За доблестный труд». Всю жизнь посвятил физическому и нравственному воспитанию молодежи. Алексей Савельевич воспитал целую плеяду талантливых спортсменов, среди которых мастера спорта, призеры и победители первенств Дальнего Востока и Сибири. Долгое время возглавлял федерации бокса, футбола, шахмат в Находке.

Почетный житель Находки открыл первую секцию бокса в родном городе в 1947 году. Соревнования, прошедшие в ДЮСШ «Водник» с 13 по 15 октября, ознаменовали собой 70-летний юбилей с этой даты.

Сразиться за награды восьмого по счету турнира съехались более 80 спортсменов со всего Приморья в возрасте от 15 до 18 лет. На ринг вышли представители Владивостока, Уссурийска, Находки, Ливадии, Партизанска, Дальнегорска, Спасска-Дальнего.

Отметим, что в начале минувшей недели во время встречи с журналистами врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко заявил, что крупный бизнес, присутствующий в регионе, должен заняться поддержкой спорта. Порты, находящиеся под управлением крупнейшего в России портового угольного холдинга ООО «Управляющая портовая компания», ведут постоянную и планомерную работу в этом направлении.

«Мы видим, что в Приморском крае и в Находке много перспективных спортсменов. Им надо помогать, поскольку будущее России – именно за молодежью. «Управляющая портовая компания» и «Восточный Порт» уделяют особое внимание различным видам спорта – боксу, тхэквондо, хоккею. Кроме того, мы проводим корпоративные Спартакиады, чтобы привлечь внимание портовиков к спорту и здоровому образу жизни. В прошлом году на средства «Управляющей портовой компании» в микрорайоне Врангель Находкинского городского округа была построена хоккейная площадка из современных экологически чистых материалов отечественного производства», – прокомментировал начальник Службы коммерческой работы, маркетинга и связей с общественностью АО «Восточный Порт» Олег Альмакеев.

Президент федерации бокса Находкинского городского округа Андрей Карпов выразил благодарность компаниям-партнерам за помощь в проведении турнира.

- Благодаря поддержке их поддержке соревнования были проведены на очень достойном уровне. Сегодняшний результат позволит уже в следующем году повысить турнир до класса «Б», победители которого впервые смогут получить звания кандидатов в мастера спорта, - сообщил Карпов.



По итогам прошедших соревнований сильнейшими боксерами в своих весовых и возрастных категориях стали:

Тимофей Лаунец (Дальнегорск);

Илья Хмельницкий (Углекаменск);

Егор Козорезов (Дальнегорск);

Дмитрий Протас (клуб «Ринг», Находка);

Алишер Кайсаров (клуб «Водник», Находка);

Данил Мерзликин (Дальнегорск);

Константин Шаромов (клуб «Водник», Находка);

Артем Зайцев (Дальнегорск);

Кирилл Малык (Партизанск);

Леон Пипия (Владивосток);

Евгений Белизнов (Сибирцево);

Никита Скорик (Лезозаводск);

Кирилл Кохнюк (Владивосток);

Дмитрий Федчун (Уссурийск);

Константин Гладышко (Лезозаводск);

Владислав Лапшин (клуб «Восточный», Находка (Врангель);

Роман Сидоров (Уссурийск);

Рамиз Асадов (Дальнегорск);

Анастасия Калекаева (Спасск-Дальний).



Пресс-службы холдинга ООО «Управляющая портовая компания»

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Сегодня, 10:44      |      Категория:  Все новости » Спорт
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Ромен Грожан: Мы надеемся на положительное решение Renault
27-08-2015, 05:49, Спорт
Пилот Lotus Ромен Грожан рассказал о том, что его команда продолжает работать с прицелом на перспективу, несмотря на сложную финансовую ситуацию, проблемы с судебными разбирательствами и возможную...
Подробнее
Старт Гран При Монако будет дан за машиной безопасности
29-05-2016, 23:06, Спорт
С утра воскресенья на Гран При Монако идёт дождь, который к началу гонки только усилился. Поэтому дирекция гонки приняла решение дать старт за машиной безопасности, за которой пелотон проведёт как...
Подробнее
Сирант - чемпион России, Димова и Дремин — бронзовые призеры
13-10-2017, 02:44, Спорт
В Раменском завершился личный чемпионат России по бадминтону. В мужском одиночном разряде отличился Сергей Сирант, который впервые стал первым, бронзовые медали у других приморских спортсменов...
Подробнее
Футболисты
28-08-2014, 16:42, Спорт
1 сентября многие дети впервые пойдут в школу. Новый рубеж в жизни для всех них, волнительное и радостное событие. В преддверии предстоящего учебного года футболисты "Луча-Энергии" посетили детский...
Подробнее
Роберт Мери неудержим в первой гонке ФR3.5 на Хунгароринге
14-09-2014, 02:01, Спорт
Роберто Мери одержал свою третью победу в Формуле Renault 3.5, блистательно переиграв соперников на сыром Хунгароринге...
Подробнее
Маркус Эрикссон: Сложно было показать свой потенциал в составе Caterham
21-03-2015, 01:52, Спорт
Шведский гонщик Маркус Эрикссон заявил, что финиш на восьмом месте по итогам Гран При Австралии показал, на что он реально способен, поскольку в прошлом году ему сложно было продемонстрировать свой...
Подробнее
Футболисты
2-11-2014, 22:41, Спорт
Приморская погода устроила командам настоящее испытание. В такой дождь с ветром не каждый собаку гулять отправить, а футболистам предстояло играть на победу. Несмотря на проливной дождь, зарядивший...
Подробнее
Приморцев научат уличным видам спорта
4-10-2016, 02:59, Спорт
В Приморье стартовал молодежный слет здорового образа жизни – «СпортТур». Как рассказали в департаменте по делам молодежи, в октябре-ноябре мероприятие пройдет в 10 муниципальных образованиях...
Подробнее
Себастьен Ожье попал в аварию на тестах
11-01-2017, 07:55, Спорт
Себастьен Ожье разбил Ford Fiesta WRC 2017 на тестах. Авария действующего чемпиона мира вынудила команду M-Sport прервать интенсивную тестовую программу, которую британский коллектив проводил в...
Подробнее
Сегодня «Спартак-Приморье» принимает «Самару»
29-11-2015, 19:53, Спорт
29 ноября «Спартак-Приморье» во Владивостоке будет принимать БК «Самара». Начало матча в 20:00 (13:00 мск). Вход в СК «Олимпиец» свободный. Представляем соперника. БК «Самара» (Самарская область) БК...
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU