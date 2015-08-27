Приморские боксеры сразились за награды в Находке

Турнир памяти заслуженного работника физической культуры РФ Алексея Ибрагимова собрал в Находке лучших боксеров со всего Приморского края. Ежегодные соревнования состоялись при поддержке ООО «Управляющая портовая компания» и АО «Восточный Порт».
Алексей Савельевич Ибрагимов – участник Великой Отечественной войны, награжден медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией», «За доблестный труд». Всю жизнь посвятил физическому и нравственному воспитанию молодежи. Алексей Савельевич воспитал целую плеяду талантливых спортсменов, среди которых мастера спорта, призеры и победители первенств Дальнего Востока и Сибири. Долгое время возглавлял федерации бокса, футбола, шахмат в Находке.
Почетный житель Находки открыл первую секцию бокса в родном городе в 1947 году. Соревнования, прошедшие в ДЮСШ «Водник» с 13 по 15 октября, ознаменовали собой 70-летний юбилей с этой даты.
Сразиться за награды восьмого по счету турнира съехались более 80 спортсменов со всего Приморья в возрасте от 15 до 18 лет. На ринг вышли представители Владивостока, Уссурийска, Находки, Ливадии, Партизанска, Дальнегорска, Спасска-Дальнего.
Отметим, что в начале минувшей недели во время встречи с журналистами врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко заявил, что крупный бизнес, присутствующий в регионе, должен заняться поддержкой спорта. Порты, находящиеся под управлением крупнейшего в России портового угольного холдинга ООО «Управляющая портовая компания», ведут постоянную и планомерную работу в этом направлении.
«Мы видим, что в Приморском крае и в Находке много перспективных спортсменов. Им надо помогать, поскольку будущее России – именно за молодежью. «Управляющая портовая компания» и «Восточный Порт» уделяют особое внимание различным видам спорта – боксу, тхэквондо, хоккею. Кроме того, мы проводим корпоративные Спартакиады, чтобы привлечь внимание портовиков к спорту и здоровому образу жизни. В прошлом году на средства «Управляющей портовой компании» в микрорайоне Врангель Находкинского городского округа была построена хоккейная площадка из современных экологически чистых материалов отечественного производства», – прокомментировал начальник Службы коммерческой работы, маркетинга и связей с общественностью АО «Восточный Порт» Олег Альмакеев.
Президент федерации бокса Находкинского городского округа Андрей Карпов выразил благодарность компаниям-партнерам за помощь в проведении турнира.
- Благодаря поддержке их поддержке соревнования были проведены на очень достойном уровне. Сегодняшний результат позволит уже в следующем году повысить турнир до класса «Б», победители которого впервые смогут получить звания кандидатов в мастера спорта, - сообщил Карпов.
По итогам прошедших соревнований сильнейшими боксерами в своих весовых и возрастных категориях стали:
29 ноября «Спартак-Приморье» во Владивостоке будет принимать БК «Самара». Начало матча в 20:00 (13:00 мск). Вход в СК «Олимпиец» свободный. Представляем соперника. БК «Самара» (Самарская область) БК...
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