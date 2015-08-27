Приморские боксеры сразились за награды в Находке

Турнир памяти заслуженного работника физической культуры РФ Алексея Ибрагимова собрал в Находке лучших боксеров со всего Приморского края. Ежегодные соревнования состоялись при поддержке ООО «Управляющая портовая компания» и АО «Восточный Порт».

Алексей Савельевич Ибрагимов – участник Великой Отечественной войны, награжден медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией», «За доблестный труд». Всю жизнь посвятил физическому и нравственному воспитанию молодежи. Алексей Савельевич воспитал целую плеяду талантливых спортсменов, среди которых мастера спорта, призеры и победители первенств Дальнего Востока и Сибири. Долгое время возглавлял федерации бокса, футбола, шахмат в Находке.

Почетный житель Находки открыл первую секцию бокса в родном городе в 1947 году. Соревнования, прошедшие в ДЮСШ «Водник» с 13 по 15 октября, ознаменовали собой 70-летний юбилей с этой даты.

Сразиться за награды восьмого по счету турнира съехались более 80 спортсменов со всего Приморья в возрасте от 15 до 18 лет. На ринг вышли представители Владивостока, Уссурийска, Находки, Ливадии, Партизанска, Дальнегорска, Спасска-Дальнего.

Отметим, что в начале минувшей недели во время встречи с журналистами врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко заявил, что крупный бизнес, присутствующий в регионе, должен заняться поддержкой спорта. Порты, находящиеся под управлением крупнейшего в России портового угольного холдинга ООО «Управляющая портовая компания», ведут постоянную и планомерную работу в этом направлении.

«Мы видим, что в Приморском крае и в Находке много перспективных спортсменов. Им надо помогать, поскольку будущее России – именно за молодежью. «Управляющая портовая компания» и «Восточный Порт» уделяют особое внимание различным видам спорта – боксу, тхэквондо, хоккею. Кроме того, мы проводим корпоративные Спартакиады, чтобы привлечь внимание портовиков к спорту и здоровому образу жизни. В прошлом году на средства «Управляющей портовой компании» в микрорайоне Врангель Находкинского городского округа была построена хоккейная площадка из современных экологически чистых материалов отечественного производства», – прокомментировал начальник Службы коммерческой работы, маркетинга и связей с общественностью АО «Восточный Порт» Олег Альмакеев.

Президент федерации бокса Находкинского городского округа Андрей Карпов выразил благодарность компаниям-партнерам за помощь в проведении турнира.

- Благодаря поддержке их поддержке соревнования были проведены на очень достойном уровне. Сегодняшний результат позволит уже в следующем году повысить турнир до класса «Б», победители которого впервые смогут получить звания кандидатов в мастера спорта, - сообщил Карпов.





По итогам прошедших соревнований сильнейшими боксерами в своих весовых и возрастных категориях стали:

Тимофей Лаунец (Дальнегорск);

Илья Хмельницкий (Углекаменск);

Егор Козорезов (Дальнегорск);

Дмитрий Протас (клуб «Ринг», Находка);

Алишер Кайсаров (клуб «Водник», Находка);

Данил Мерзликин (Дальнегорск);

Константин Шаромов (клуб «Водник», Находка);

Артем Зайцев (Дальнегорск);

Кирилл Малык (Партизанск);

Леон Пипия (Владивосток);

Евгений Белизнов (Сибирцево);

Никита Скорик (Лезозаводск);

Кирилл Кохнюк (Владивосток);

Дмитрий Федчун (Уссурийск);

Константин Гладышко (Лезозаводск);

Владислав Лапшин (клуб «Восточный», Находка (Врангель);

Роман Сидоров (Уссурийск);

Рамиз Асадов (Дальнегорск);

Анастасия Калекаева (Спасск-Дальний).





Пресс-службы холдинга ООО «Управляющая портовая компания»