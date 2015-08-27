Дженсон Баттон: В IndyCar гоняться страшно, а в Формуле E - неинтересно
Чемпион мира Формулы 1 2009 года Дженсон Баттон рассказал, какие серии не рассматривает для продолжения гоночной карьеры.Британец завершил карьеру в «Королевских гонках» в прошлом году, хотя остается резервным пилотом McLaren и в Монако в нынешнем сезоне даже заменил Фернандо Алонсо. Тем не менее возвращаться в чемпионат на полное расписание он не собирается и рассматривает альтернативные варианты на 2018 год.«Меня не интересует IndyCar. Да, там выступают отличные гонщики, но меня пугает эта серия. Там гоняются очень храбрые ребята. Я никогда бы не решился на такое. Не думаю, что мне вообще это нужно на данном этапе карьеры, – цитирует Баттона ESPN F1. – Формула E определенно заняла свою нишу и будет продолжать развиваться. Но опять же, данная категория не вызывает у меня восторга. Я хочу гоняться, наслаждаться борьбой, слышать рев двигателя мощностью более 600 л.с. Формула E – это совсем другой вид гонок, имеющий право на существование. Я понимаю, почему эта серия привлекает многих пилотов. Там можно хорошо заработать, а это важный фактор.Мне хочется однажды выступить в «Ле-Мане». Но я сомневаюсь, что стану пилотировать машину категории GT. Я просто не смогу смириться с пропуском на круг автомобиля из более быстрой категории. Опять же, LMP2 – отличный класс с хорошими гонщиками и командами, но есть LMP1. Не знаю, стал бы я выходить на старт, понимая, что буду ехать на 20 секунд медленнее кого-то».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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