Один из этапов официального чемпионата Японии по дрифту D1 GP впервые пройдет в Приморье

Легендарный японский дрифт приедет в Россию в полном формате – один из этапов официального чемпионата Японии D1 Grand Prix впервые пройдет за пределами Страны восходящего солнца. Площадкой для выездных соревнований лучших японских пилотов станет «Приморское кольцо», сообщил генеральный директор ГК «Сумотори» Виталий Веркеенко.

Оргкомитет японской серии D1 GPофициально подтвердил свои намерения провести один из этапов официального чемпионата в Приморском крае. По словам генерального директора группы компаний «Сумотори», реализующей проект ТРК «Приморское кольцо», Виталия Веркеенко, такое решение было принято по итогам рабочих встреч с организаторами D1, промоутерами первого Межконтинентального кубка по дрифту и руководителем Международной автомобильной федерации Жаном Тодтом в Японии.

«Глава FIA высоко оценил уровень российского дрифта и роль Приморья в развитии этой дисциплины автоспорта. Наша сборная триумфально заняла первое командное место в первом мировом чемпионате, собравшем на одной площадке пилотов из 14 стран мира. Российские пилоты оттачивают свое мастерство в международных соревнованиях по дрифту AsiaPacificD1PrimRingGP, которые уже 4 года проходят на площадке «Приморское кольцо». Это возможность посоперничать с легендами мирового дрифта, и она принесла свои плоды: наши пилоты – одни из лучших в мире. В следующем году японский дрифт приедет в Приморье в «полном формате»: на Примринге пройдет выездной этап официального чемпионата японской серии D1 GP», - отметил Виталий Веркеенко.

Это значит, что в Приморье приедут более 40 японских пилотов, около 300 членов их команд и, конечно, болельщики. По словам генерального менеджера D1 PrimRingGP Оя Тошиюки, уровень организации соревнований на Примринге с каждым годом все выше, особенно впечатляет поддержка российских болельщиков, мероприятие посещают десятки тысяч человек, и организаторы решили преподнести им еще один подарок – провести в России первый выездной этап знаменитой японской дрифт серии. Кроме того, по мнению Оя, дрифт – один из способов познакомить японцев с прекрасным европейским городом, который находится всего в 2 часах полета. С введением упрощенного визового режима в Свободном порту Владивосток путешествовать в Россию стало легко и приятно, добавил он.

Кроме того, в Приморье может впервые пройти один из этапов официального чемпионата Российской Дрифт Серии, заявил глава РДС Дмитрий Добровольский. Пока в регионе проводилась только региональная серия RDS-Восток. Побывав на четвертых международных соревнованиях по дрифту Asia Pacific D1 PrimRing GP 2017 на «Приморском кольце», руководитель РДС отметил, что приятно удивлен высоким уровнем организации мероприятия.

«Уровень мероприятия просто фантастический, локация отличная, команда профессионалов, я приятно удивлен, это отличная работа. Международные соревнования на Примринге позволили нашим ребятам набраться опыта у легенд мирового дрифта, подсмотреть какие-то элементы управления или настроек машины, стиль вождения и подход. И соперничество с родоначальниками этого вида автоспорта, сыграло огромную роль, итоги первого Межконтинентального кубка по дрифтингу под эгидой FIA подтверждают это. Я горжусь результатами российских спортсменов. Дрифт на сегодняшний день - единственный вид автоспорта, в котором Россия сразу выступает в мировых чемпионатах на доминирующих позициях», - заявил Дмитрий Добровольский.

Победа в Межконтинентальном кубке, безусловно, скажется на развитии российского дрифта. И РДС по-новому взглянул на восток – на «Приморском кольце» намерены провести один из этапов сильнейшего дивизиона страны.

Напомним, первый межконтинентальный кубок по дрифту под эгидой Международной автомобильной федерации (FIA) прошел в Японии 30 сентября-1 октября. Участие в соревнованиях приняли 25 гонщиков из 14 стран Азии, Европы и США. Первое место в командном зачете триумфально заняла PrimRing Team withToyotires в составе топовых российских пилотов Аркадия Цареградцева и Георгия Чивчяна. По словам вице-чемпиона мира Аркадия Цареградцева, максимально подготовиться к кубку российским пилотам позволило участие в международных соревнованиях по автомобильному дрифту Asia Pacific D1PrimRing GP, прошедших на площадке туристско-рекреационного кластера «Приморское кольцо» с 15 по 17 сентября.

Отметим, Владивосток – ближайшая к мировому центру дрифта площадка, где четвертый год подряд проходит международная дрифт-битва, собирая на Примринге лучших пилотов АТР и тысячи зрителей со всех концов страны. В этом году дрифт-битву, признанную одним из лучших спортивных событий в России, посмотрели более 300 тысяч человек, в том числе и на японском канале Niko Niko. За три дня мероприятие посетили более 20 тысяч зрителей. В соревнованиях участвовали более 50 гонщиков из России, Японии, Китая и Таиланда.





Пресс-центр ТРК «Приморское кольцо»