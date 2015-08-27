ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Кими Райкконен: Мы будем бороться до последнего круга заключительной гонки сезона Кими Райкконен уверен, что Ferrari по силам выиграть любую из оставшихся четырех гонок в сезоне-2017 при отсутствии проблем. Технические неполадки в Малайзии и Японии, а также двойной сход на старте в Сингапуре серьезно ударили по шансам Скудерии в обоих зачетах чемпионата. Себастьян Феттель теперь уступает 59 очков Льюису Хэмилтону, а Ferrari отстает от Mercedes на 145 баллов. Тем не менее Райкконен дал понять, что итальянская команда не собирается сдаваться. Беда не приходит одна или крах надежд Феттеля на титул чемпиона «На любой из оставшихся трасс у Ferrari есть шанс на победу. Просто нужно делать все возможное, избегать проблем и ошибок, – цитирует Райкконена издание AUTOSPORT. – Не знаю, как в итоге все сложится в чемпионате. Этого не знает никто. Я могу только сказать, что мы будем бороться до последнего круга заключительной гонки сезона, а там посмотрим. Последние несколько этапов прошли не лучшим образом для нашей команды. Но когда все идет нормально, у нас есть скорость, и это радует».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 03:57 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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