Приморский атлет установил мировой рекорд в армлифтинге

В Екатеринбург прошел традиционный фестиваль силовых видов спорта, мультитурнир «Золотой Тигр XI», посвященный Всероссийскому дню спортсменов силовых видов спорта - «Дню силы».

В соревнованиях приняло участие более 8 000 спортсменов в 35 видах спорта. В рамках мультитурнира состоялся Чемпионат мира по армлифтингу по версии World Armlifting Association. Единственным представителем Приморского края был спортсмен из Владивостока Вячеслав Птицын.

В упражнении «Русская рулетка» участвовало около 50 человек, в числе которых были спортсмены из России, Норвегии и Финляндии. В своей весовой категории до 80 кг Вячеслав Птицын занял первое место с результатом 93 кг и установил новый мировой рекорд, превышающий предыдущий на 13 кг.

Армлифтинг относительно молодой вид спорта, направленный на развитие силы хвата. «Русская рулетка» одно из самых сложных упражнений в армлифтинге. Основная сложность заключается в том, что ручка снаряда толстая, диаметром 60 мм. Она вращается вокруг сердечника и при поднятии веса вся нагрузка ложится на кисть и предплечье.

Между тем, популярность армлифтинга с каждым годом только растет и все больше спортсменов принимает участие в соревнованиях по всему миру.





Светлана Руденко, официальный представитель «World Armlifting Association» в Приморском крае

Фото из личного архива Вячеслава Птицына