Киногероев заставят соблюдать ПДД - автоновости

Министерство культуры разработало и направило в МВД для согласований рекомендации для производителей кинофильмов и сериалов. Они касаются соблюдения киногероями Правил дорожного движения.

Правда, рекомендации касаются лишь положительных персонажей. В ведомстве говорят о том, что когда такой киногерой ездит не пристегнувшись, выезжает на встречку или переходит дорогу на запрещающий сигнал светофора у зрителя все это откладывается в голове как неправильная установка. Рекомендации касаются сцен, где демонстрируется «обычный процесс вождения».

В то же время, в ГИБДД подчеркивают, что прекрасно понимают, что такое «художественный замысел» и отдают себе отчет, что, например, в сценах погони соблюдение ПДД просто невозможно.

Создатели документа подчеркивают, что никаких жестких требований они к производителям фильмов и сериалов предъявлять не намерены, а список рекомендаций разработан по поручению первого вице-премьера российского правительства Игоря Шувалова (курирует безопасность дорожного движения).