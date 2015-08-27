Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Приморские ориентировщики завоевали медали на Кубке России

Приморские ориентировщики завоевали медали на Кубке России
С 13 по 15 октября во Владивостоке состоялся Кубок России по спортивному ориентированию. В соревнованиях приняли участие 234 спортсмена из Московской и Тульской областей, Красноярского, Алтайского, Хабаровского и Приморского краев и республики Крым. Участники соревновались в трех дисциплинах – кросс-спринт, кросс-выбор, кросс-лонг-общий старт.

По итогам трехдневных состязаний приморские ориентировщики завоевали две золотые медали - Петр Нурмухаметов и Валентин Козявин, одну серебряную - Анастасия Потапенко, и две бронзовые медали - Ольга Нечкина.



Неделей ранее в пригороде Владивостоке прошли ежегодные Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию «Тихий океан». В них участвовало 340 спортсменов из Тульской, Амурской и Еврейской автономной областей, Приморского Забайкальского и Хабаровского краев. Ориентировщики вышли на старт трех дисциплин – кросс-спринт, кросс-классика, кросс-лонг. В этих соревнованиях «урожай» приморцев был более весомым – пять золотых, три серебряные и шесть бронзовых наград.



Победители и призеры Кубка России (13-15 октября):

КРОСС-СПРИНТ

Мужчины

1 место Гурин Сергей Хабаровский край

2 место Ефимов Роман Московская область

3 место Пустовойтов Иван Алтайский край

Женщины

1 место Трусова Алина Хабаровский край

2 место Выборнова Анна Хабаровский край

3 место Шульга Елизавета Хабаровский край

КРОСС-ВЫБОР

Мужчины

1 место Нурмухаметов Петр Приморский край

2 место Барышников Андрей Московская область

3 место Савега Андрей Хабаровский край

Женщины

1 место Выборнова Анна Хабаровский край

2 место Потапенко Анастасия Приморский край

3 место Нечкина Ольга Приморский край

КРОСС-ЛОНГ-ОБЩИЙ СТАРТ

Мужчины

1 место Козявин Валентин Приморский край

2 место Ефимов Роман Московская область

3 место Карпов Алексей Тульская область

Женщины

1 место Выборнова Анна Хабаровский край

2 место Грачева Дарья Московская область

3 место Нечкина Ольга Приморский край



Победители и призеры Всероссийских соревнований по спортивному ориентированию «Тихий океан» (6-8 октября)

КРОСС-СПРИНТ

Мужчины

1 место Козявин Валентин Приморский край

2 место Наврось Захар Приморский край

3 место Нурмухаметов Петр Приморский край

Женщины

1 место Потапенко Анастасия Приморский край

2 место Нечкина Ольга Приморский край

3 место Остропика Алена Приморский край

Юноши (до 19 лет)

1 место Митяков Сергей Хабаровский край

2 место Черепанов Илья Приморский край

3 место Аверкин Павел Хабаровский край

Девушки (до 19 лет)

1 место Белых Анжелика Хабаровский край

2 место Будник Елена Хабаровский край

3 место Степанюк Елена Приморский край

Юноши (до 17 лет)

1 место Мутагаров Рафаэль Приморский край

2 место Максименко Максим Амурская область

3 место Горожанкин Руслан ЕАО

Девушки (до 17 лет)

1 место Казакова Валерия Амурская область

2 место Токарева Алина Амурская область

3 место Корягина Евгения Приморский край

Мальчики (до 15 лет)

1 место Павлов Данил Приморский край

2 место Латышев Максим Забайкальский край

3 место Прохоров Артем Приморский край

Девочки (до 15 лет)

1 место Солодкая Ольга Приморский край

2 место Крутова Виктория Хабаровский край

3 место Штабная Ульяна Приморский край



Департамент физической культуры и спорта Приморского края

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Вчера, 22:57      |      Категория:  Все новости » Спорт
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Ромен Грожан: Мы надеемся на положительное решение Renault
27-08-2015, 05:49, Спорт
Пилот Lotus Ромен Грожан рассказал о том, что его команда продолжает работать с прицелом на перспективу, несмотря на сложную финансовую ситуацию, проблемы с судебными разбирательствами и возможную...
Подробнее
Старт Гран При Монако будет дан за машиной безопасности
29-05-2016, 23:06, Спорт
С утра воскресенья на Гран При Монако идёт дождь, который к началу гонки только усилился. Поэтому дирекция гонки приняла решение дать старт за машиной безопасности, за которой пелотон проведёт как...
Подробнее
Сирант - чемпион России, Димова и Дремин — бронзовые призеры
13-10-2017, 02:44, Спорт
В Раменском завершился личный чемпионат России по бадминтону. В мужском одиночном разряде отличился Сергей Сирант, который впервые стал первым, бронзовые медали у других приморских спортсменов...
Подробнее
Футболисты
28-08-2014, 16:42, Спорт
1 сентября многие дети впервые пойдут в школу. Новый рубеж в жизни для всех них, волнительное и радостное событие. В преддверии предстоящего учебного года футболисты "Луча-Энергии" посетили детский...
Подробнее
Роберт Мери неудержим в первой гонке ФR3.5 на Хунгароринге
14-09-2014, 02:01, Спорт
Роберто Мери одержал свою третью победу в Формуле Renault 3.5, блистательно переиграв соперников на сыром Хунгароринге...
Подробнее
Маркус Эрикссон: Сложно было показать свой потенциал в составе Caterham
21-03-2015, 01:52, Спорт
Шведский гонщик Маркус Эрикссон заявил, что финиш на восьмом месте по итогам Гран При Австралии показал, на что он реально способен, поскольку в прошлом году ему сложно было продемонстрировать свой...
Подробнее
Футболисты
2-11-2014, 22:41, Спорт
Приморская погода устроила командам настоящее испытание. В такой дождь с ветром не каждый собаку гулять отправить, а футболистам предстояло играть на победу. Несмотря на проливной дождь, зарядивший...
Подробнее
Приморцев научат уличным видам спорта
4-10-2016, 02:59, Спорт
В Приморье стартовал молодежный слет здорового образа жизни – «СпортТур». Как рассказали в департаменте по делам молодежи, в октябре-ноябре мероприятие пройдет в 10 муниципальных образованиях...
Подробнее
Себастьен Ожье попал в аварию на тестах
11-01-2017, 07:55, Спорт
Себастьен Ожье разбил Ford Fiesta WRC 2017 на тестах. Авария действующего чемпиона мира вынудила команду M-Sport прервать интенсивную тестовую программу, которую британский коллектив проводил в...
Подробнее
Сегодня «Спартак-Приморье» принимает «Самару»
29-11-2015, 19:53, Спорт
29 ноября «Спартак-Приморье» во Владивостоке будет принимать БК «Самара». Начало матча в 20:00 (13:00 мск). Вход в СК «Олимпиец» свободный. Представляем соперника. БК «Самара» (Самарская область) БК...
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU