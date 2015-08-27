ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Приморские ориентировщики завоевали медали на Кубке России

С 13 по 15 октября во Владивостоке состоялся Кубок России по спортивному ориентированию. В соревнованиях приняли участие 234 спортсмена из Московской и Тульской областей, Красноярского, Алтайского, Хабаровского и Приморского краев и республики Крым. Участники соревновались в трех дисциплинах – кросс-спринт, кросс-выбор, кросс-лонг-общий старт.

По итогам трехдневных состязаний приморские ориентировщики завоевали две золотые медали - Петр Нурмухаметов и Валентин Козявин, одну серебряную - Анастасия Потапенко, и две бронзовые медали - Ольга Нечкина.





Неделей ранее в пригороде Владивостоке прошли ежегодные Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию «Тихий океан». В них участвовало 340 спортсменов из Тульской, Амурской и Еврейской автономной областей, Приморского Забайкальского и Хабаровского краев. Ориентировщики вышли на старт трех дисциплин – кросс-спринт, кросс-классика, кросс-лонг. В этих соревнованиях «урожай» приморцев был более весомым – пять золотых, три серебряные и шесть бронзовых наград.





Победители и призеры Кубка России (13-15 октября):

КРОСС-СПРИНТ

Мужчины

1 место Гурин Сергей Хабаровский край

2 место Ефимов Роман Московская область

3 место Пустовойтов Иван Алтайский край

Женщины

1 место Трусова Алина Хабаровский край

2 место Выборнова Анна Хабаровский край

3 место Шульга Елизавета Хабаровский край

КРОСС-ВЫБОР

Мужчины

1 место Нурмухаметов Петр Приморский край

2 место Барышников Андрей Московская область

3 место Савега Андрей Хабаровский край

Женщины

1 место Выборнова Анна Хабаровский край

2 место Потапенко Анастасия Приморский край

3 место Нечкина Ольга Приморский край

КРОСС-ЛОНГ-ОБЩИЙ СТАРТ

Мужчины

1 место Козявин Валентин Приморский край

2 место Ефимов Роман Московская область

3 место Карпов Алексей Тульская область

Женщины

1 место Выборнова Анна Хабаровский край

2 место Грачева Дарья Московская область

3 место Нечкина Ольга Приморский край





Победители и призеры Всероссийских соревнований по спортивному ориентированию «Тихий океан» (6-8 октября)

КРОСС-СПРИНТ

Мужчины

1 место Козявин Валентин Приморский край

2 место Наврось Захар Приморский край

3 место Нурмухаметов Петр Приморский край

Женщины

1 место Потапенко Анастасия Приморский край

2 место Нечкина Ольга Приморский край

3 место Остропика Алена Приморский край

Юноши (до 19 лет)

1 место Митяков Сергей Хабаровский край

2 место Черепанов Илья Приморский край

3 место Аверкин Павел Хабаровский край

Девушки (до 19 лет)

1 место Белых Анжелика Хабаровский край

2 место Будник Елена Хабаровский край

3 место Степанюк Елена Приморский край

Юноши (до 17 лет)

1 место Мутагаров Рафаэль Приморский край

2 место Максименко Максим Амурская область

3 место Горожанкин Руслан ЕАО

Девушки (до 17 лет)

1 место Казакова Валерия Амурская область

2 место Токарева Алина Амурская область

3 место Корягина Евгения Приморский край

Мальчики (до 15 лет)

1 место Павлов Данил Приморский край

2 место Латышев Максим Забайкальский край

3 место Прохоров Артем Приморский край

Девочки (до 15 лет)

1 место Солодкая Ольга Приморский край

2 место Крутова Виктория Хабаровский край

3 место Штабная Ульяна Приморский край





Департамент физической культуры и спорта Приморского края

Источник : СпортПриморье







Опубликовано: Вчера, 22:57 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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