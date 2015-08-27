Приморские ориентировщики завоевали медали на Кубке России
С 13 по 15 октября во Владивостоке состоялся Кубок России по спортивному ориентированию. В соревнованиях приняли участие 234 спортсмена из Московской и Тульской областей, Красноярского, Алтайского, Хабаровского и Приморского краев и республики Крым. Участники соревновались в трех дисциплинах – кросс-спринт, кросс-выбор, кросс-лонг-общий старт.
По итогам трехдневных состязаний приморские ориентировщики завоевали две золотые медали - Петр Нурмухаметов и Валентин Козявин, одну серебряную - Анастасия Потапенко, и две бронзовые медали - Ольга Нечкина.
Неделей ранее в пригороде Владивостоке прошли ежегодные Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию «Тихий океан». В них участвовало 340 спортсменов из Тульской, Амурской и Еврейской автономной областей, Приморского Забайкальского и Хабаровского краев. Ориентировщики вышли на старт трех дисциплин – кросс-спринт, кросс-классика, кросс-лонг. В этих соревнованиях «урожай» приморцев был более весомым – пять золотых, три серебряные и шесть бронзовых наград.
Победители и призеры Кубка России (13-15 октября):
КРОСС-СПРИНТ
Мужчины
1 место Гурин Сергей Хабаровский край
2 место Ефимов Роман Московская область
3 место Пустовойтов Иван Алтайский край
Женщины
1 место Трусова Алина Хабаровский край
2 место Выборнова Анна Хабаровский край
3 место Шульга Елизавета Хабаровский край
КРОСС-ВЫБОР
Мужчины
1 место Нурмухаметов Петр Приморский край
2 место Барышников Андрей Московская область
3 место Савега Андрей Хабаровский край
Женщины
1 место Выборнова Анна Хабаровский край
2 место Потапенко Анастасия Приморский край
3 место Нечкина Ольга Приморский край
КРОСС-ЛОНГ-ОБЩИЙ СТАРТ
Мужчины
1 место Козявин Валентин Приморский край
2 место Ефимов Роман Московская область
3 место Карпов Алексей Тульская область
Женщины
1 место Выборнова Анна Хабаровский край
2 место Грачева Дарья Московская область
3 место Нечкина Ольга Приморский край
Победители и призеры Всероссийских соревнований по спортивному ориентированию «Тихий океан» (6-8 октября)
КРОСС-СПРИНТ
Мужчины
1 место Козявин Валентин Приморский край
2 место Наврось Захар Приморский край
3 место Нурмухаметов Петр Приморский край
Женщины
1 место Потапенко Анастасия Приморский край
2 место Нечкина Ольга Приморский край
3 место Остропика Алена Приморский край
Юноши (до 19 лет)
1 место Митяков Сергей Хабаровский край
2 место Черепанов Илья Приморский край
3 место Аверкин Павел Хабаровский край
Девушки (до 19 лет)
1 место Белых Анжелика Хабаровский край
2 место Будник Елена Хабаровский край
3 место Степанюк Елена Приморский край
Юноши (до 17 лет)
1 место Мутагаров Рафаэль Приморский край
2 место Максименко Максим Амурская область
3 место Горожанкин Руслан ЕАО
Девушки (до 17 лет)
1 место Казакова Валерия Амурская область
2 место Токарева Алина Амурская область
3 место Корягина Евгения Приморский край
Мальчики (до 15 лет)
1 место Павлов Данил Приморский край
2 место Латышев Максим Забайкальский край
3 место Прохоров Артем Приморский край
Девочки (до 15 лет)
1 место Солодкая Ольга Приморский край
2 место Крутова Виктория Хабаровский край
3 место Штабная Ульяна Приморский край
Департамент физической культуры и спорта Приморского края
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