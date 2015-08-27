Aston Martin наняла экс-сотрудников Ф1, включая бывший персонал Ferrari
Компания Aston Martin, которая станет титульным спонсором Red Bull Racing с 2018 года, начала нанимать персонал с опытом работы в Ф1, включая бывших сотрудников Ferrari.Официально: Aston Martin – новый титульный спонсор Red Bull RacingСообщается, что таким образом в Aston продолжают оценивать возможность вхождения в Большие Призы в качестве поставщика двигателей начиная с 2021 года.«Я уверен, что у нас достаточно технических способностей, – цитирует генерального директора Aston Martin Энди Палмера AUTOSPORT.com. – Несколько специалистов, которых мы недавно наняли, пришли из Ferrari. Это означает, что теперь у нас достаточно знаний и умений, чтобы разрабатывать двигатель Ф1.Персонал, который мы набрали, имеет опыт работы как в Ф1, так и в производстве дорожных автомобилей. Теперь в нашем распоряжении есть интересная смесь технических возможностей.Но главный вопрос состоит в том, станут ли ограничения на расходы приемлемыми для такой компании, как Aston Martin. В этом состоит и главная разница между маленькой компанией Aston и большими производителями, как Renault или Mercedes-Benz».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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