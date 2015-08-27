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Третий сезон Юношеской хоккейной лиги открыт в Приморье

Третий сезон Юношеской хоккейной лиги открыт в Приморье
Завершилась первая игровая неделя турнира Юношеской хоккейной лиги Приморского края. 13 матчей в 6-ти возрастных группах состоялись в прошедшие выходные дни на ледовых аренах Владивостока, Находки и Большого Камня.

В матче открытия сезона 2017-18 гг. в Большом Камне в 4-й возрастной группе (2007-08 гг.р.) принимали участие две местные команды, извечные соперники - «Гранит» и «Союз». С приветственным словом перед участниками турнира выступили начальник отдела физической культуры и спорта администрации ГО Большой Камень Павел Мазур и президент Федерации хоккея г. Владивостока Игорь Сорокин.

«Хоккей для жителей города занимает особое место и считается спортом номер №1 в городе корабелов. Участие сразу шести команд в турнирах Юношеской хоккейной лиги – это, несомненно, большое достижение. Я уверен, что наши городские команды достойно выступят в этих соревнованиях и займут почетные места в турнире, - отметил в своем приветствии Павел Мазур.

Турнир Юношеской хоккейной лиги, который уже третий сезон проводит Федерация хоккея г. Владивостока, завоевал огромную популярность среди участников. В этом году заявки на участие подали 43 команды в 6-ти возрастных группах от 2001 до 2011 годов рождения. Соревнования будут проходить до мая 2018 года и все команды проведут круговую стадию с «разъездами» и уже по итогам регулярного турнира, лучшие выйдут в плей-офф, где разыграют главные призы ЮХЛ.

Система учета и контроля статистических данных, введенная в 3-м сезоне в Юношеской хоккейной лиге, позволяет отслеживать не только спортивные результаты, но и другие интересные и памятные достижения участников:

первый гол в сезоне «ЮХЛ» 2017-18 забил Андрей Сорокин - нападающий ХК «ДВ Барс», в матче с командой «Полюс-2001/03»;

- самый быстрый гол на 50 секунде матча записал на свой счет Эрик Ли - нападающий ХК «Восточник-2001/02», в «дерби» с командой «Дельфин-2002/03»;

- раньше всех получил штраф Владимир Володарский – нападающий «Полюса-2010/1», уже на 10 секунде матча с «Адмиралом-2010/1», он умудрился поставить подножку сопернику и поехал отбывать свои «заслуженные» 2 минуты;

- самый интригующий матч выдался между «Адмиралом-200/2» и «Полюсом-2007/2». До 18 минуты игры «Полюс-2007/2» вел в счете 4:0, но «адмиральцы» сравняли счет и вырвали победу по буллитам 5:4. Автором решающего броска стал Никита Ширшов.

Такими яркими деталями запомнится первая игровая неделя «ЮХЛ» сезона 2017-18.



Результаты матчей:

1 гр13.10.1716:45Полюс 2001 ДВ Барс0:2

4 гр14.10.178:30Адмирал 2008-1Адмирал 2009-11:2

2 гр14.10.1710:15Адмирал 2005Энергия 200311:0

3 гр14.10.1712:00Адмирал 2006Адмирал 20073:2

6 гр14.10.1712:00Дельфин 2010Полюс 2010-219:1

2 гр14.10.1713:00Полюс 2003Темп 20035:4

1 гр14.10.1714:00Дельфин Восточник4:5

3 гр14.10.1716:00Восточник 2005Полюс 20071:16

4 гр15.10.178:30Адмирал 2009-2Полюс 2007-25:4Б

6 гр А15.10.1710:15Адмирал 2010-1Полюс2010-111:4

6 гр Б15.10.1710:15Адмирал 2010-3Адмирал 2010-46:0

5 гр15.10.1712:00Дельфин 2009Полюс 2009-12:14

4 гр15.10.1710:15Гранит2007Союз 200816:3



Председатель орг.комитета ЮХЛ Олег Зеленин, фото автора

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Вчера, 18:52      |      Категория:  Все новости » Спорт
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