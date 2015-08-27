Во Владивостоке сформировали сборную города по кудо

В субботу, 14 октября, состоялись Чемпионат и Первенство г. Владивостока по кудо. Эти соревнования стали для спортсменов открытием нового сезона и первым этапом отбора на дальнейшие турниры.

На награды претендовали 130 участников из спортивных клубов города – «Бастион», «Восход», «Олимпиец», «Брат», «Blacк Belt», «Шторм», «Ратимир», им. Крыгина.

По словам главного судьи соревнований, руководителя федерации кудо г. Владивостока Дениса Сивопляса – в турнире принимают участие все спортсмены, кроме первых номеров взрослой сборной.

- Мы ограничили допуск только для ребят, занявших призовые места на Чемпионате и Кубке России, чтобы дать проявить себя новичкам, а в первенстве принимают участие все спортсмены, в том числе и победители, и призеры всероссийских и международных соревнований. Все участники показывают отличную технику и очень красивые бои, - отметил Денис Сивопляс.

По итогам Чемпионата и Первенства г. Владивостока спортсмены, попавшие в первую четверку, примут участие в краевых соревнованиях, которые станут отбором на дальневосточный турнир, где будут разыграны путевки на Чемпионат и Первенство России. Из победителей и призеров всероссийского турнира сформируют национальную сборную, которая будет представлять нашу страну на Чемпионате и Первенства мира в 2018 году в Токио (Япония).

Как отметил Денис Сивопляс – у владивостокских кудоистов хорошие шансы попасть в сборную России.

- Конкуренция здесь сильнейшая, а уровень подготовки и мастерства у участников очень высокие. Иногда на городских соревнованиях намного сложнее выиграть поединки, чем на дальнейших турнирах, хотя там тоже очень трудно. По своему опыту могу сказать, что многие ребята, которые сегодня попадут в победители и призеры на Чемпионате и Первенстве г. Владивостока - составят костяк сборной ДВФО, - подчеркнул главный судья соревнований.

Кудоисты разыграли 30 комплектов наград среди юношей, девушек, юниоров, юниорок, мужчин и женщин (абсолютная категория). Специальных призов удостоены: «За лучшую технику» - Дернов, Дмитрий Морозов, Данил Макогонов; «За волю к победе» - Никита Ремезов, Виталий Чустеев, Роман Логиновских.

Сейчас владивостокские кудоисты начнут подготовку к Чемпионату и Первенству Приморского края, которые пройдут 11 ноября в кампусе ДВФУ на о. Русский.





Чемпионат и Первенство г. Владивостока

Технические результаты:

юноши 2005-2004 г.р. 190 ед.

- 1-е место - Дернов , Владивосток, с/к "Шторм";

- 2-е место - Ремезов Никита, Владивосток, Клуб им. Крыгина;

- 3-е место - Цикунов Дмитрий, Владивосток, с/к "Олимпиец";

юноши 2005-2004 г.р. 200 ед.

- 1-е место - Вдовенко Егор, Владивосток, с/к "Брат";

- 2-е место - Пивовар Иван, Владивосток, с/к "Брат";

- 3-е место - Нуриев Андрей, Владивосток, с/к "Шторм";

юноши 2005-2004 г.р. 210 ед.

- 1-е место - Шафронский Никита, Владивосток, с/к «Бастион»;

- 2-е место - Асатрян Ерджаник, Владивосток, с/к "Ратимир";

- 3-е место - Любас Алексей, Владивосток, с/к "Брат";

юноши 2005-2004 г.р. 220 ед.

- 1-е место - Федорчук Иван, Владивосток, с/к "Олимпиец";

- 2-е место - Аверьянов Кирилл, Владивосток, с/к "Олимпиец";

- 3-е место - Пономаренко Илья, Владивосток, с/к "Брат";

юноши 2005-2004 г.р. 230 ед.

- 1-е место - Хоменко Глеб, Владивосток, "Blacк Belt";

- 2-е место - Шиш Егор, Владивосток, Клуб им. Крыгина;

- 3-е место - Симонов Александр, Владивосток, с/к «Бастион»;

юноши 2005-2004 г.р. 240 ед.

- 1-е место - Патук Стефан, Владивосток, с/к "Олимпиец";

- 2-е место - Красовский Александр, Владивосток, с/к «Бастион»;

- 3-е место - Правдивец Анатолий, Владивосток, с/к "Ратимир";

- 3-е место - Бехбудов Умуд, Владивосток, с/к «Бастион»;

юноши 2005-2004 г.р. 240 + ед.

- 1-е место - Зарывных Алексей, Владивосток, с/к "Брат";

- 2-е место - Бутенко Алексей, Владивосток, Клуб им. Крыгина;

девушки 2005-2004 г.р. 200 ед.

- 1-е место - Пивовар Елизавета, Владивосток, с/к "Брат";

- 2-е место - Васильева Елизавета, Владивосток, с/к «Бастион»;

- 3-е место - Нестеренко Дарья, Владивосток, с/к "Брат";

юноши 2003-2002 г.р. 200 ед.

- 1-е место - Писаревский Святослав, Владивосток, с/к "Брат";

- 2-е место - Утенков Егор, Владивосток, с/к «Бастион»;

- 3-е место - Моисеев Николай, Владивосток, с/к "Шторм";

юноши 2003-2002 г.р. 210 ед.

- 1-е место - Кузнецов Кирилл, Владивосток, с/к "Шторм";

- 2-е место - Логиновских Сергей, Владивосток, с/к "Олимпиец";

- 3-е место - Пивень Игорь, Владивосток, "Blacк Belt";

юноши 2003-2002 г.р. 220 ед.

- 1-е место - Тимерханов Роман, Владивосток, с/к "Ратимир";

- 2-е место - Искам Геннадий, Владивосток, "Blacк Belt";

- 3-е место - Чибаков Никита, Владивосток, с/к "Брат";

- 3-е место - Красюк Дмитрий, Владивосток, с/к «Бастион»;

юноши 2003-2002 г.р. 230 ед.

- 1-е место - Толибов Алишер, Владивосток, с/к "Шторм";

- 2-е место - Рустамов Вусал, Владивосток, с/к «Бастион»;

- 3-е место - Кистер Егор, Владивосток, с/к «Бастион»;

- 3-е место - Доля Артём, Владивосток, с/к «Бастион»;

юноши 2003-2002 г.р. 240 ед.

- 1-е место - Баринов Алексей, Владивосток, с/к «Бастион»;

- 2-е место - Шамов Кирилл, Владивосток, с/к "Восход";

- 3-е место - Рогачев Даниил, Владивосток, с/к «Бастион»;

- 3-е место - Казимов Ильяс, Владивосток, с/к "Олимпиец";

юноши 2003-2002 г.р. 250 ед.

- 1-е место - Тарасенко Максим, Владивосток, Клуб им. Крыгина;

- 2-е место - Пеньков Сергей, Владивосток, с/к "Брат";

юноши 2003-2002 г.р. свыше 260 ед.

- 1-е место - Мигеев Авдль-Бори, Владивосток, Клуб им. Крыгина;

- 2-е место - Голышев Павел, Владивосток, с/к «Бастион»;

- 3-е место - Шатаев Павел, Владивосток, с/к "Шторм";

юниоры 2001-2000 г.р. 220 ед.

- 1-е место - Михайлюк Александр, Владивосток, с/к «Бастион»;

- 2-е место - Белоусов Андрей, Владивосток, с/к "Восход";

юниоры 2001-2000 г.р. 230 ед.

- 1-е место - Харченко Никита, Владивосток, с/к «Бастион»;

юниоры 2001-2000 г.р. 240 ед.

- 1-е место - Макогонов Данил, Владивосток, с/к «Бастион»;

- 2-е место - Жеребцов Даниил, Владивосток, с/к «Бастион»;

- 3-е место - Алибеков Нурлан, Владивосток, с/к «Бастион»;

- 3-е место - Полещук Никита, Владивосток, с/к "Олимпиец";

юниоры 2001-2000 г.р. 250 ед.

- 1-е место - Манукян Нарек, Владивосток, с/к «Бастион»;

- 2-е место - Логиновских Роман, Владивосток, с/к "Олимпиец";

- 3-е место - Шляхов Данил, Владивосток, с/к «Бастион»;

юниоры 2001-2000 г.р. 260 ед.

- 1-е место - Колов Игорь, Владивосток, с/к "Ратимир";

- 2-е место - Столяров Денис, Владивосток, "Blacк Belt";

- 3-е место - Аббасов Надир, Владивосток, с/к "Восход";

юниоры 2001-2000 г.р. свыше 270 ед.

- 1-е место - Иванов Константин, Владивосток, с/к «Бастион»;

- 2-е место - Шилов Игорь, Владивосток, с/к "Брат";

юниорки 2001-2000 г.р. абсолютная ед.

- 1-е место - Чуйко Полина, Владивосток, с/к «Бастион»;

- 2-е место - Ермилова Валерия, Владивосток, с/к "Брат";

юниоры 1999 г.р. 240 ед.

- 1-е место - Строев Ильяс, Владивосток, с/к "Брат";

- 2-е место - Матвиенков Дмитрий, Владивосток, с/к «Бастион»;

мужчины 230 ед.

- 1-е место - Новиков Дмитрий, Владивосток, с/к «Бастион»;

- 2-е место - Солдатченко Артём, Владивосток, с/к "Брат";

- 3-е место - Куцов Александр, Владивосток, с/к "Брат";

мужчины 240 ед.

- 1-е место - Хейдаров Аброр, Владивосток, с/к "Олимпиец";

- 2-е место - Чустеев Виталий, Владивосток, "Blacк Belt";

- 3-е место - Сек Дмитрий, Владивосток, с/к «Бастион»;

мужчины 250 ед.

- 1-е место - Морозов Дмитрий, Владивосток, "Blacк Belt";

- 2-е место - Моторов Тимур, Владивосток, с/к «Бастион»;

- 3-е место - Нечаев Роман, Владивосток, с/к «Бастион»;

мужчины 260 ед.

- 1-е место - Галиуллин Латиф, Владивосток, с/к «Бастион»;

- 2-е место - Калабухов Иван, Владивосток, с/к "Брат";

- 3-е место - Сирюк Игорь, Владивосток, "Blacк Belt";

мужчины 270 ед.

- 1-е место - Мыкало Евгений, Владивосток, с/к "Ратимир";

- 2-е место - Соловьев Владислав, Владивосток, с/к "Брат";

- 3-е место - Мальцев Алексей, Владивосток, с/к «Бастион»;

мужчины свыше 270 ед.

- 1-е место - Осокин Николай, Владивосток, с/к «Бастион»;

- 2-е место - Кузнецов Фёдор, Владивосток, с/к "Олимпиец";

- 3-е место - Марков Владимир, Владивосток, с/к "Восход";

женщины абсолютная категория

- 1-е место - Савичева Александра, Владивосток, с/к «Бастион»;

- 2-е место - Малинчик Альбина, Владивосток, с/к «Бастион»;

- 3-е место - Булдакова Олеся, Владивосток, с/к «Бастион».





Пресс-служба Федерации Кудо ДВФО