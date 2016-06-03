BMW X5 и X6M получили новые спецверсии - автоновости

Компания BMW не жалуется на спрос на кроссоверы X5 и X6M, но, тем не менее, подготовила для них две специальные версии. Названия обеих начинаются с литеры «S», а от обычных машин они отличаются опциональным оснащением и вариантами отделки.

BMW X5 Special Edition объединил в себе пакеты M Sport и Dakota. Кроссовер получил салон с кожаными сиденьями и крышей оббитой алькантарой, сиденья с подогревом, вышивку с логотипом M GmbH на сиденьях и приборную панель от топ-версии. За доплату предлагается отделка кожей Merino.

Кроссовер BMW X6 в исполнении M Sport Edition отличается эксклюзивным цветом Long Beach Blue, 20-дюймовыми колесными дисками особого дизайна, а в салоне можно обнаружить вставки из углеволокна. Заказать M Sport Edition можно будет для любой из версий X6 за исключением M50d.

