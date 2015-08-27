Хорхе Лоренсо: Зарко не гоняется, а играет в PlayStation
Трехкратный чемпион MotoGP Хорхе Лоренсо раскритиковал Йохана Зарко после обгона с контактом на Гран При Японии.После нескольких кругов лидирования гонщик Ducati начал стремительно терять позиции, помог этому в том числе контакт с Зарко на выходе из девятого поворота.«Это не первый случай, когда между мной и Зарко произошел контакт, – цитирует Лоренсо издание AUTOSPORT. – Йохан слишком агрессивно обгоняет, это просто чересчур! Складывается впечатление, что он играет в PlayStation. Ему все равно: он просто занимает чужую траекторию, будто перед ним никого нет!Он даже не понимает, что действует слишком агрессивно. Я поговорил с ним после финиша, но он не признал свою вину.Я хочу обсудить этот вопрос с Комиссией безопасности, чтобы они приняли меры. Такое поведение может привести к серьезным последствиям в будущем».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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