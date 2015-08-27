"Луч-Энергия" одержал третью гостевую победу

Футболисты "Луча-Энергии" прервали 6-матчевую безвыигрышную серию в ФОНБЕТ-Первенстве ФНЛ сезона-2017/2018. В гостевом поединке 18-го тура подопечные Жолта Хорняка переиграли со счетом 2:1 курский "Авангард". Судьбу встречи решили быстрые голы "тигров" на старте первого и второго таймов. Руслан Гордиенко отличился на 4-ой минуте матча: после навеса Антона Килина с правого фланга лучший бомбардир нашей команды головой отправил мяч в дальний угол ворот. А на 46-ой минуте бывший игрок "Авангарда" Александр Носов после передачи все того же Антона Килина ударом с лёта удвоил преимущество гостей. В конце матча желто-синие могли забить и третий мяч, но Александр Саутин спас свои ворота после мощного удара Семена Фомина. А в ответной атаке куряне сумели один гол отквитать: отличился Александр Войнов. Впрочем, на большее хозяев не хватило, и игра завершилась со счетом 1:2.
Победа в Курске позволила "Лучу-Энергии" подняться на 16-ую строчку в турнирной таблице. Стоит отметить, что в нынешнем сезоне "тигры" играю в гостях успешнее, чем дома: из 4-ех своих побед три они одержали на выезде.
Следующую игру в рамках ФОНБЕТ-Первнства ФНЛ "Луч-Энергия" проведет 21 октября на своем поле против нижегородского "Олимпийца". Начало матча в 15 часов.
- Благодарю наших болельщиков, которые приехали в Курск. Для нас важна эта поддержка. Благодарю свою команду за сегодняшнюю игру и характер. Мы показали, что и на таком сложном поле можно играть в комбинационный и атакующий футбол. Если бы было немного везения, могли еще в конце забить.
Хасанби Биджиев, главный тренер "Авангарда":
- Результат отрицательный, но мы сами виноваты в этом. Так играть в обороне нельзя. Сами дали фору сопернику. Пропустили на первых минутах. Соперник играет на контратаках и ему это стало на руку. Очень много проиграли единоборств. Забили один гол, но на большее нас не хватило. Хотя заменами старались поменять ход матча.
29 ноября «Спартак-Приморье» во Владивостоке будет принимать БК «Самара». Начало матча в 20:00 (13:00 мск). Вход в СК «Олимпиец» свободный. Представляем соперника. БК «Самара» (Самарская область) БК...
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!