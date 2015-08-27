"Луч-Энергия" одержал третью гостевую победу

Футболисты "Луча-Энергии" прервали 6-матчевую безвыигрышную серию в ФОНБЕТ-Первенстве ФНЛ сезона-2017/2018. В гостевом поединке 18-го тура подопечные Жолта Хорняка переиграли со счетом 2:1 курский "Авангард". Судьбу встречи решили быстрые голы "тигров" на старте первого и второго таймов. Руслан Гордиенко отличился на 4-ой минуте матча: после навеса Антона Килина с правого фланга лучший бомбардир нашей команды головой отправил мяч в дальний угол ворот. А на 46-ой минуте бывший игрок "Авангарда" Александр Носов после передачи все того же Антона Килина ударом с лёта удвоил преимущество гостей. В конце матча желто-синие могли забить и третий мяч, но Александр Саутин спас свои ворота после мощного удара Семена Фомина. А в ответной атаке куряне сумели один гол отквитать: отличился Александр Войнов. Впрочем, на большее хозяев не хватило, и игра завершилась со счетом 1:2.

Победа в Курске позволила "Лучу-Энергии" подняться на 16-ую строчку в турнирной таблице. Стоит отметить, что в нынешнем сезоне "тигры" играю в гостях успешнее, чем дома: из 4-ех своих побед три они одержали на выезде.

Следующую игру в рамках ФОНБЕТ-Первнства ФНЛ "Луч-Энергия" проведет 21 октября на своем поле против нижегородского "Олимпийца". Начало матча в 15 часов.





"Авангард" (Курск) - "Луч-Энергия" (Владивосток) - 1:2

Голы: Гордиенко (Килин), 4 - 0:1, Носов (Килин), 46 - 0:2, А. Войнов, 85 - 1:2.

18 тур. ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ сезона-2017/2018.

14.10.2017. Курск. Стадион "Трудовые резервы", 1.600 зрителей.

"Авангард": Саутин, Концедалов, Багаев, А. Войнов, Дашаев, Д. Войнов (Митасов, 52), Альшин (Синяев,72), Коробов, Нетфуллин, Болов (Аппаев, 56), Федчук (Гурфов,50).

"Луч-Энергия": Котляров, Марущак, Стешин, Насадюк, Празновски, Пономаренко, Носов (Тихий, 75), Килин (Машнев, 79), Фомин, Гелоян (Мязин,89), Гордиенко (Маляка, 66).

Предупреждения: Федчук, 26; Д. Войнов, 38 – Фомин, 6; Котляров, 25; Гелоян, 33; Мязин, 94.

Главный судья: Евгений Турбин (Дмитров).





ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Жолт Хорняк, главный тренер "Луча-Энергии":

- Благодарю наших болельщиков, которые приехали в Курск. Для нас важна эта поддержка. Благодарю свою команду за сегодняшнюю игру и характер. Мы показали, что и на таком сложном поле можно играть в комбинационный и атакующий футбол. Если бы было немного везения, могли еще в конце забить.





Хасанби Биджиев, главный тренер "Авангарда":

- Результат отрицательный, но мы сами виноваты в этом. Так играть в обороне нельзя. Сами дали фору сопернику. Пропустили на первых минутах. Соперник играет на контратаках и ему это стало на руку. Очень много проиграли единоборств. Забили один гол, но на большее нас не хватило. Хотя заменами старались поменять ход матча.





Пресс-служба АФК "Луч-Энергия"