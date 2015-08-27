Отец Брендона Хартли: Приемлемым будет любой результат, кроме последнего места в квалификации
Отец новобранца Toro Rosso Брендона Хартли выразил свое восхищение предстоящим дебютом сына в Формуле 1.На Гран При США 27-летний новозеландец заменит в команде Пьера Гасли, который отправится на финал сезона Суперформулы в Сузуке.Брендон Хартли: Мне придется обучиться всему за одну неделю«Я очень горжусь. Это потрясающе! Наверное, любой отец, увлеченный автоспортом, хотел бы сейчас оказаться на моем месте, – заявил Брайан Хартли в эфире новозеландского RadioLIVE. – Все решилось очень быстро, буквально за пару дней. Но до конца было непонятно, что происходит, поскольку переговоры велись за закрытыми дверями.Надеюсь, Брендон задержится в Формуле 1 как минимум на пять лет. Но, конечно, сложно делать такие прогнозы.В следующее воскресенье ему просто нужно доехать до финиша. Учитывая отсутствие опыта работы на тестах и на симуляторе, любой результат будет для него хорошим, за исключением последнего места в квалификации».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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