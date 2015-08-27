Валентино Росси: К счастью, с ногой все нормально

Гонщик Yamaha Валентино Росси прокомментировал свое падение на Гран При Японии, в результате которого лишился даже математических шансов на титул.Итальянец занимал девятое место, когда в седьмом повороте на шестом круге потерял контроль над мотоциклом.Андреа Довициозо вырвал победу у Марка Маркеса на дождевом Гран При Японии«По сравнению с падением в субботу, вылет получился куда более серьезным, – цитирует Росси издание AUTOSPORT. – Я старался не отставать от Алейша [Эспаргаро], когда вдруг потерял все сцепление с трассой и оказался словно на льду. Все произошло очень быстро. Я не успел даже понять, как оказался в воздухе. Мне очень повезло, что с ногой все в порядке. У меня болит все тело, но терпимо.На протяжении всего уик-энда у нас были проблемы. Мы так и не смогли добиться нормального сцепления с трассой, особенно это касается заднего колеса. Нужно найти причину».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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