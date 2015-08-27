ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ "Адмирал" одолел "Югру"

Приморская команда продолжила выездную серию в Ханты-Мансийске. Со стартового вбрасывания «Адмирал» перевел игру в зону «Югры» и начал планомерно расстреливать Илью Проскурякова. Голкипер, проведший сезон во Владивостоке держался долго, вытащил выход два в один, один в ноль, сумел сохранить ворота в неприкосновенности, когда хозяева впервые остались в меньшинстве, но за 13 секунд до сирены оказался бессилен и он. Счет в большинстве открыл Максим Казаков. Соотношение бросков в створ после стартового отрезка 17-3 в пользу «моряков».

В третьем периоде «мамонты» вернули интригу матчу усилиями Шэна. Но, ненадолго. Дамир Жафяров убежал на рандеву с Проскуряковым и хладнокровно его переиграл, установив окончательный счет в матче.

Победа во втором матче кряду, следующая остановка - Омск.





"Югра" (Ханты-Мансийск) – "Адмирал" (Владивосток) – 1:3 (0:1, 0:1, 1:0).





14 октября. Ханты-Мансийск. КРК "Арена Югра". 3003 зрителя. Судьи: Кислов, Щенёв





"Югра" (6+4 к.ш.): Проскуряков; Лекомцев – Перетягин, Варфоломеев – Шипов – Савинайнен; Витасек – Валентенко (4), Королев – Курьянов – Пестушко; Погоришный – Шулаков, Майоров (2) – Макаров – Скачков; Меляков – Неколенко, Акмальдинов – Ильин – Шэн.





"Адмирал" (4): Бобков; Блум – Бартулис-к, Ткачёв (2) – Райт – Александров; Мнацян (2) – Земчёнок, Казаков – Макаренко – Жафяров; Моррисонн – Курашов, Григоренко – Сергеенко – Бутузов; Саболич – Махановский – Манукян.





Голы:





0:1 Казаков (Бутузов, 19:47-бол)





0:2 Александров (Ткачёв, Саболич, 27:36-бол)





1:2 Шэн (Акмальдинов, 44:33)





1:3 Жафяров (50:17)





Броски: 24 (3+7+14) – 39 (17+12+10)





Вбрасывания: 18 (5+4+9) – 28 (8+9+11)





Блокированные броски: 7 (3+0+4) – 21 (5+10+6)





Силовые приемы: 4 (1+2+1) – 6 (5+0+1)





Пресс-служба ХК «Адмирал»





Источник : СпортПриморье







Опубликовано: 15-10-2017, 22:40 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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