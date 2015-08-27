"Адмирал" одолел "Югру"

Приморская команда продолжила выездную серию в Ханты-Мансийске. Со стартового вбрасывания «Адмирал» перевел игру в зону «Югры» и начал планомерно расстреливать Илью Проскурякова. Голкипер, проведший сезон во Владивостоке держался долго, вытащил выход два в один, один в ноль, сумел сохранить ворота в неприкосновенности, когда хозяева впервые остались в меньшинстве, но за 13 секунд до сирены оказался бессилен и он. Счет в большинстве открыл Максим Казаков. Соотношение бросков в створ после стартового отрезка 17-3 в пользу «моряков».
В третьем периоде «мамонты» вернули интригу матчу усилиями Шэна. Но, ненадолго. Дамир Жафяров убежал на рандеву с Проскуряковым и хладнокровно его переиграл, установив окончательный счет в матче.
Победа во втором матче кряду, следующая остановка - Омск.
29 ноября «Спартак-Приморье» во Владивостоке будет принимать БК «Самара». Начало матча в 20:00 (13:00 мск). Вход в СК «Олимпиец» свободный. Представляем соперника. БК «Самара» (Самарская область) БК...
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!