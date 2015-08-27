ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Борис Гадасин: Мы получили ценнейший опыт на встрече с представителями «Дакара» В рамках Russian Motorsport Forum прошла очень важная встреча представителей "Дакара" с членами Российской Автомобильной Федерации, на которой также присутствовал руководитель команды Suprotec Racing, мастер спорта международного класса и один из самых опытных пилотов российских ралли-рейдов Борис Гадасин. Борис, Вы провели встречу с представителями «Дакара», Ксавье Гавори и Лео Боше. Вы не могли бы подвести некоторые итоги по данной встрече? Что нового удалось узнать? Борис Гадасин: На самом деле опыт очень полезный. Я очень рад, что удалось встретиться, и спасибо Оксане Косаченко (национальному офицеру по участникам «Дакара») за это приглашение. В процессе встречи одна из самых важных вещей, что мы услышали, заключалась в том, что на самом деле информация, которая у нас была, в том числе и по техническим решениям, не вполне соответствует действительности. Наше понимание технических требований и их развития отличалось от того, что есть на самом деле. Это говорит о том, что сайт «Дакара» нужно делать более открытым и понятным по логике расположения документов, и, надеюсь, мы им это донесли. Это первая важная составляющая. Второе – я надеюсь, что нам удалось донести точку зрения частной команды и объяснить российский менталитет. Представители ASO рассказали, что проехать марафон для большинства участников – это приключение. А 90% российских участников едут с желанием показать какой-нибудь результат, что как раз очень сильно отличается по менталитету. Люди изначально хотят бороться, кто-то за первое место, кто-то за десятку, кто-то за двадцатку, но это люди, которые едут ради борьбы. Исходя из этого нам важно понимать, в какую сторону больше смотрят организаторы: в сторону заводских команд или в сторону частников, с точки зрения технических требований. Также мы узнали их идеи относительно дальнейшего развития, к примеру, электроавтомобили, зачёты Т3, Т1 – мы получили некоторые ответы и договорились, что будет более плотная коммуникация. И я надеюсь, что с появлением национального офицера по работе с участниками будет более широко и подробно подаваться информация. Если резюмировать, то нам важно понимать, куда движется «Дакар» с точки зрения техники и организации. Часть этой информации мы получили на встрече и, надеюсь, ещё получим в будущем. Правильно я понимаю, что если бы Вы обладали более полной и корректной информацией, то в теории в этом году могли бы выставить машины в «Дакаре-2018»? Борис Гадасин: Совершенно верно. У нас было несколько экипажей, которые интересовались проектом Т3, который сделан по требованиям FIA. И мы, наоборот, этот проект приостановили, потому что летом появилась информация, что в предстоящем «Дакаре» Т3 по регламенту FIA не будет. Что открывается новый класс SSV, где совершенно другие требования. На этой встрече мы с удивлением узнали, что, оказывается, что ничего подобного нет, и что SSV – это их эксперимент, а Т3 остаётся как и прежде, никто их не планирует убирать, и призы в них будут разыгрываться как и раньше. Исходя из этого правильно я понимаю, что у Вас в перспективе появляются возможные участники «Дакара» для 2019 года? Борис Гадасин: Да, конечно. Из-за этой ситуации мы потеряли год. Но мы не можем гарантировать, что те люди, которые интересовались этим проектом год назад, захотят участвовать в этом проекте в 2019 году. Но такой шанс есть, и мы будем в эту сторону работать. Так как «Дакар» как был, так и остаётся вершиной ралли-рейдового спорта, куда каждый спортсмен хочет попасть, чтобы понять, как он выглядит относительно других сильных соперников. Образно говоря, если ты хочешь посмотреть, какой твой уровень из 90% сильнейших гонщиков, то тебе нужно ехать на «Дакар».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: 15-10-2017, 20:00 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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